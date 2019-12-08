"الإنتاج الثقافي" ينفذ معرضا لفنون الخط العربي

أقام قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، اليوم الأحد، معرضا لفنون الخط العربي والزخرفة الإسلامية بمكتبة الحضارة الإسلامية بالقلعة، فرع مكتبة القاهرة الكبرى، ضمن احتفالات وزارة الثقافة، باليوم العالمي للغة العربية.



حينما تخطو خطواتك الأولى نحو "سبيل قايتباي" هذا المكان التاريخي المعبأ بعبق التاريخ الإسلامى بالقاهرة التاريخية، وترتفع بناظريك قليلا إلى "قاعة التسبيل" لتجد جيوشًا من الحروف العربية تنتظرك فى تأهب لتأخذك عنوة كي تخوض معها أروع ملحمة للخطوط العربية، فتجد نفسك صاعدًا بين جموع الألف الضاربة فى عنان السماء لترتحل بينها وبين همزاتها وسكونها منعطفًا بشدة على منزلقات الراء والواو لتستكين بين حنايا النون، فتسكن لدقائق لتلتقط أنفاسك مستكملا رحلتك بين منعطفات وحنايا الخطوط الكوفية والنسخ وخبايا الديواني والفارسي مستمرًا في مغامرة على بساط مغزول من الأبيات الشعرية مطعماٌ بالمأثورات ومرصعاٍ بالأيات القرأنية حيث يسافر بك داخل اللوحات إلى عصور تاريخية، امتلأت أرجائها بعنفوان وديناميكية الخطوط المنبعثة من اللوحات المصممة بأيدى أمهر فناني الخط العربي.



هكذا كان الحال بقاعة العرض بسبيل قايتباي بالقلعة مقر مكتبة الحضارة الإسلامية التي نظم فيها معرض للخط العربي إحتفالا باليوم العالمي للغة العربية، وافتتح المعرض الذي حمل عنوان "القاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية"، فنان الخط العربى شيخ الخطاطين محمد حمام، والفنان الكبير عصام عبد الفتاح، رائد الخط الكوفي فى الوطن العربى.



بحضور الدكتورة فينوس فؤاد وكيل وزارة أول بوزارة الثقافة، الفنانة التشكيلية الدكتورة رانيا علام، الدكتور على عبد العال الأستاذ بكلية التربية جامعة الكويت، فضيلة الشيخ زكريا مرزوق إمام وخطيب مسجد السيدة عائشة، نيابة عن فضيلة الشيخ خالد خضر وكيل أول وزارة الأوقاف، الفنان التشكيلي والمصور الفوتوغرافي أحمد شبيطة، الفنان طارق اسماعيل من كبار فنانى الخط العربى، ياسر عثمان مدير عام مكتبة القاهرة الكبرى.



شارك فى المعرض ٤٠ فنانا عربيا وأجنبيا من سوريا والعراق ولبنان وإيطاليا وهولندا، وضم المعرض أكثر من ٥٥ عملا فنيا، ويستمر المعرض لمدة ثلاثة أيام، قوميسير المعرض "الفنان أحمد الشافعي والفنان أشرف حسن".



أعرب السادة ضيوف المعرض عن سعادتهم بإقامة مثل هذه المعارض المتخصصة لإحياء الثقافة العربية والاهتمام بفنانيها، لكونها أحد الدعائم الأساسية وأهم سمات الثقافة العربية والإسلامية، وأكدوا على ضرورة إقامة المزيد منها فى مختلف محافظات مصر.



وفى ختام المعرض أهدى السيد صالح مدير مكتبة الحضارة الإسلامية، شهادات تقدير للفنانين المشاركين تقديرا لمشاركتهم المتميزة التى أثرت المعرض، ولكل من ساهم فى خروج المعرض إلى النور بهذا الشكل المشرف.



كان فى استقبال ضيوف المعرض مدير مكتبة الحضارة الإسلامية، عمر الشباوى المنسق الثقافى بمكتبة الحضارة الإسلامية، خالد يوسف مشرف العلاقات العامة بمكتبة الحضارة الإسلامية، الفنانة التشكيلية أسماء عصام جبر منسق المعرض بقطاع شئون الانتاج الثقافى.