كيف تواجه محافظة أسوان قضية الثأر؟.. نائب المحافظ يجيب

كشف أحمد شعبان، نائب محافظ أسوان، جهود المحافظة للتصدي لظاهرة الثأر، التي تعد أحد المعوقات الرئيسية لعملية التنمية.



وقال نائب محافظ أسوان، خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"، إن المحافظة تعمل على رفع الوعي بالتعاون مع جميع الأجهزة والقيادات الأمنية، وتعقد مراسم صلح، بين العائلات المتناحرة.



وأضاف: "شرفت رفقة المحافظ في أول 3 ساعات عمل بعقد صلح بين عائلتين كبار في مركز كوم أمبو".



وأكد شعبان، أن قضية الثأر تعوق مسألة التنمية، لأن المواطن يركز في أخذ ثأره، بدلًا من التركيز في جودة الحياة، والخدمات التي يحتاجها.



ولفت إلى أن المحافظة تعمل على تعزيز القضاء على البطالة، وتطوير المناطق الصناعية، موضحًا أنه يتم إنشاء منطقة صناعية جديدة بالكامل، والمرحلة الأولى على وشك الانتهاء، فضلًا عن السعي لزيادة عدد الشركات العاملة في قطاع الطاقة الشمسية، وخلق المزيد من فرص العمل والاستثمار في القطاعات الآمنة.