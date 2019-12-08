"حق المواطن ومحاربة الفساد".. وصايا الرئيس لنواب المحافظين الجدد

كشف بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، عن توصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي لنواب المحافظين الجدد.

وأوضح "حبش"، في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع بالمحافظين والنواب الجدد في جلسة استمرت لمدة ساعتين ونصف، مشيرًا إلى أن الرئيس تعامل معنا بمبدأ الأب وأبنائه، ونقل لنما كل التجرب الشخصية في التعامل مع كثير من الأمور التي حدثت خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن الرئيس أوصى نواب المحافظين بضرورة الشفافية والوضوح مع المواطن، وعرض الأزمات أمام المواطن بشكل عادي جدا، ومحاولة إشراك المجتمع في حل المشكلات.

واستكمل أن الرئيس طالب نواب المحافظين بضرورة تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، والمحافظة على حق الدولة المصرية، ومساعدة مؤسسات الدولة في القضاء على الفساد، وتحقيق الخدمات للمواطنين.

واستكمل أن الرئيس وجه المحافظين ونوابهم بضرورة توفير الحد الأدني -على الأقل- من الخدمات التي يحتاجها المواطن.