الجسر العربي للملاحة: خط "شرم الشيخ – الغردقة" يروج للسياحة ويختصر المسافة

أكد اللواء جمال إبراهيم، مدير شركة الجسر العربي للملاحة، إن الخط الملاحي "شرم الشيخ – الغردقة"، الذي افتتحه اليوم الفريق كامل الوزير، وزير النقل، يربط بين أهم مدينتن سياحيتين في مصر، ويختصر المسافة بينهم فى ساعتين ونصف الساعة، وهو رقم قياسي بين المدينتن، وبأسعار رخيصة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن المشروع خدمة سياحية، تهدف إلى تحقيق هامش ربح صغير.



وتابع، أن المشروع يهدف إلى ربط كل المزارات السياحية في مصر، وتم التواصل مع شركات السياحة فى المعارض الدولية، للإعلان عن المشروع.



وأكد أن هناك 30 شركة سياحية عقدت بروتوكولا مع شركة الجسر العربي للملاحة، وهناك استجابات من سائحين من كولومبيا وكوستاريكا وألمانيا وأمريكا.



وأوضح أن الجسر يطلق أربع رحلات أسبوعيا، ويخدم العاملين في مجال السياحة ويتميز بالرقي وبدرجة تأمين عالية ومناظر جميلة، ويتراوح سعر تذكرة الراكب فى اتجاه واحد 600 جنيه، والذهاب والإياب بـ 950 جنيهًا، مشيرًا إلى أن هذه الأسعار مخفضة لفترة معينة.