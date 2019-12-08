"رجال أعمال الإسكندرية" يشيدون بأعمال البنية التحتية بالمنطقة

أكدت جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية أن الحكومة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أولت اهتمام كبير جدا بالتعليم الفني، وهذا دليل على وعي الدولة بأهمية العامل وتدريبه لكي ينتج افضل ماعنده.



أشادت الجمعية خلال تصريحات لها بأعمال البنية التحتية بالمنطقة، مؤكدة أن القطاع الخاص يستطيع في التطوير الإداري بالتعاون مع الحكومة.



أشارت الجمعية إلى أن هناك ضرورة لتوضيح دور مشاركة القطاع الخاص بالابتعاد عن المنافسة بينه وبين الحكومة، مؤكدة أن الجمعية ناقشت 45 قانون مع الحكومة، إضافة للاشتراك في مبادرات كثيرة