دراسة: صبغات الشعر تزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي

حذّرت نتائج دراسة جديدة النساء من استخدام صبغات الشعر بشكل متكرر (كل 5 إلى 8 أسابيع) لأنه يزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي.



وتعتبر أورام الثدي الأكثر مهاجمة للنساء حيث تصيب امرأة من بين كل 8 خلال حياتهن.



بحسب الدراسة التي نُشرت في "إنترناشيونال جورنال أوف كانسر"، تتمتع ذوات البشرة السمراء عادة بحماية أفضل من ذوات البشرة البيضاء تجاه سرطان الثدي، لكن وفقًا لهذه الدراسة يزيد الاستخدام المتكرّر للصبغة الخطر على ذوات البشرة السمراء أكثر.



وأجريت الدراسة بواسطة باحثين من معهد NHL، التابع لوزارة الصحة الأمريكية، واعتمدت على البيانات الصحية لأكثر من 50 ألف امرأة أعمارهن بين الـ 35 والـ 74 عامًا.



وأظهرت النتائج، أن الاستخدام المتكرّر للصبغة الدائمة بمعدل كل 5 إلى 8 أسابيع يؤدي إلى زيادة خطر إصابة المرأة بسرطان الثدي بنسبة 30% مقارنة بمن لا تستخدمن الصبغات؛ وينعكس ذلك على الخطر الإجمالي لهذا النوع من الأورام ليرتفع من 12% إلى 13%.



ويبلغ متوسط خطر إصابة المرأة بسرطان الثدي في الأحوال العادية 12%، وعند استخدام الصبغات بشكل متكرّر يزداد الخطر الإجمالي بنسبة 1% ليصبح 13%.