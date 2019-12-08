إعلان العروض الفائزة في مهرجان الإسكندرية المسرحي (فيديو وصور)

أعلن أعضاء لجنة تحكيم مهرجان الإسكندرية المسرحى العربي للمعاهد والكليات المتخصصة، خلال حفل الختام مساء، اليوم الأحد، بمسرح مكتبة الإسكندرية، أسماء العروض الفائزة.



ومنحت الجوائز لأفضل عرض مسرحي، وأفضل مخرج، وأفضل نص مؤلف أو معد، وأفضل ديكور، وأفضل إضاءة، وأفضل أزياء، وأفضل تأليف أو إعداد موسيقي، وأفضل تصميم رقصات، بالإضافة إلى جوائز أفضل ممثل وممثلة وجائزة لجنة التحكيم الخاصة التب تمنح لعنصر من العناصر المتميزة بأحد العروض.



وأعلن أسماء العروض الفائزة كل من المخرج محمد سامي، والفنان السوري جمال سليمان، والفنان إياد نصار، والفنان ومنذر رياحنة، والفنانة لقاء الخميسي.