سيدة تطالب جد أطفالها بنفقة بعد وفاة زوجها

داخل محكمة الأسرة بزنانيري تجلس سيدة عشرينية وبجوارها طفلين أكبرهما لا يتعدى عمره الخمس سنوات تنتظر خروج الحاجب لينادي على رقم دعواها التي تحمل رقم "5573" لسنة 2019 أحوال شخصية.



"الدستور" تحدثت عن سبب مشكلتها قالت: "شيماء.م"، "الدم بقي مياه" لم أتخيل مطلقًا أن بعد وفاة زوجي يتخلى عنا والده ويتركني أمد يدي للقريب والغريب لأنفق على أحفاده رغم أن عائلة زوجي جميعها تتمتع بحالة مادية جيدة جدًا ووالد زوجي يمتلك أكثر من معرض سيارات بالقاهرة والجيزة.



وأضافت الزوجة: زوجي الابن الوحيد الغير متعلم من بين أشقاءه وكان يعمل لدى معرض السيارات الخاص بوالده، ولم نتحصل على مرتب ثابت أو معاش، بعد وفاة زوجي في حادث طريق ولجأت لأهل زوجي ليتكفلوا بتربية أبناء نجلهم لكنهم طلبوا مني أن أظل بشقتي وسيقوموا بإرسال مبلغ مالي شهريًا، وبالفعل أرسل لنا حمايا 3 شهور متواصلة راتبًا شهريًا وانقطع بحجة أن حالته المادية لا تسمح بالإنفاق على أطفال صغار.



وتابعت قائلة، نصحني حمايا بالعمل والإنفاق على أبنائي، في حين أن كل أبنائه لدى كل منهم منزل وسيارة تمليك، وبعد أن توسلت إليه بأن يأخذنا نسكن معه لنوفر إيجار السكن ووعدته بالعمل لكنه رفض وطردني وطلب مني عدم اللجوء له مرة أخرى وأنه ليس ملزم بالإنفاق علينا وأن زوجي ليس له ورث لديهم، لذلك لجأت لرفع دعوى إلزام والد زوجي بالإنفاق على أحفاده.