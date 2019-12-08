أفضل علاج للتخلص من مشاكل القولون نهائيا

يحتوي الزبادي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، ويساعد فى علاج الكثير من المشاكل منها مرض القولون.



ذكر موقع "nuts"، أن منتجات الألبان خاصة الزبادي، تحتوي على كميات عالية من فيتامين د، والذي يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.



يحتوي الزبادي، على بكتيريا نشطة تساعد في الحفاظ على التوازن بين البكتيريا الجيدة والسيئة، لدعم صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.



كما أن الزبادي يمتلك نسبة جيدة من الكالسيوم الذي يلعب دورًا في تقليل خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالجهاز الهضمي خاصة القولون.