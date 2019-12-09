حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الإثنين 9 ديسمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2019، لجميع الأبراج الفلكية كالنحو التالي:



الحمل

مهنيًا: يحمل إليك هذا اليوم فرصًا مادية ومهنية جديدة، تُفتح أمامك الأبواب، وتركّز الاهتمام على شؤونك المنزلية والعائلية.

عاطفيًا: تحرّك واتخذ قرارًا بتحسين وضعك العاطفي، وإذا كنت وحيدًا تفرح بازدهار العلاقة، ولن تعاني الوحدة بعد اليوم.

صحيًا: كُن حذرًا وانتبه لصحتك وصحة الزوج أو الزوجة، قد تقلق بسبب ما يخصّ أحد المقرّبين.



الثور

مهنيًا: الوعود كثيرة وغنية، وفرص جيدة لمشروع خلاق أو إبداعي، وإمكانات كبيرة تحصل عليها.

عاطفيًا: كل شيء بينك وبين الحبيب على ما يرام، لا تفسح في المجال أمام الآخرين ليدخلوا على خط الانسجام بينكما.

صحيًا: الانتباه إلى نوعية الطعام يخفف الكثير من المشكلات الصحية المزعجة.



الجوزاء

مهنيًا: تضطر إلى القيام بعمليات تصحيح وإصلاح وتغيير أو بيع بعض الممتلكات التي لم تعد تصلح لشيء.

عاطفيًا: يخفّ اليوم قليلًا الوهج العاطفي الذي عرفته فتسارع إلى معرفة السبب.

صحيًا: تمنَّ لنفسك ما تتمناه للآخرين من صحة جيدة وعافية ونشاط وحيوية.



السرطان

مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن فترة من النقاشات أو العقود الموقّعة والاتفاقات المثمرة، بعدما توصلت إلى فرض شروطك.

عاطفيًا: يحمل هذا اليوم بعض الاعتبارات الجديدة والظروف الاستثنائية في المجال العاطفي.

صحيًا: لا تتسرع في الحكم على البرنامج الغذائي الذي تتبعه، النتائج الإيجابية تظهر قريبًا.



الأسد

مهنيًا: يحذّرك هذا اليوم من انفصال أو خلاف أو عقد يفسخ، وبالمقابل قد توقّع عقدًا آخر أو تبدأ مسيرة جديدة من النجاحات الكبيرة.

عاطفيًا: في هذا اليوم تكون اكثر تأفّفًا وتململًا في حياتك العاطفية بسبب أمور مستجدة أزعجتك.

صحيًا: ممارسة الألعاب التثقيفية مع الآخرين تسلي وتعيدك إلى أيام راحة البال.



العذراء

مهنيًا: في هذا اليوم فرص مهنية ومادية كثيرة متاحة أمامك، ودراما تطال بعض الأصدقاء، أو إرث تحصل عليه.

عاطفيًا: يتحدث هذا اليوم عن حب رائع وعن غرام في أثناء سفر أو دراسة ينتهي بارتباط جدي هذه المرة.

صحيًا: لا تخرج من البيت بلا فطور، فهو مضرّ للمعدة ويسبب مشاكل على المدى المنظور.



الميزان

مهنيًا: فرص كثيرة وارتباط وسفر، أو علاقة مهمة ببعض المراجع الأجنبية أو الغربية التي تدهشها قدرتك على طرح المواضيع ومناقشتها منطقيًا.

عاطفيًا: نسبة التوافق عالية مع الشريك، وقد تزول الأجواء المشحونة أو المتنافرة بينكما.

صحيًا: مفاجآت الوضع الصحي كثيرة، وبعضها قد يكون خطرًا جدًا بسبب الإهمال.



العقرب

مهنيًا: يشهد هذا اليوم تحركات غير معهودة من قبل أحد الزملاء، فيكون بمثابة تحذير لك من المشاكل التي قد تقض مضجعك.

عاطفيًا: يوم عاطفي جيد وفرص نادرة، وتسعى مع الشريك للخروج من محيطكما وعاداتكما المتأصلة للتعرف إلى عالم واسع.

صحيًا: امنح نفسك المزيد من الراحة لتستعيد عافيتك وصفاءك الذهني.



القوس

مهنيًا: يفتح لك الحظ غير باب واسع ويقدّم لك غير فرصة مناسبة لتحسين وضعك المهني والترقي بغية تولي المنصب الذي يليق بك.

عاطفيًا: الجوّ ملائم للحوار الغني بالعواطف الجياشة والتفهّم وباستطاعك مناقشة مواضيع مهمّة اليوم.

صحيًا: أخطار كثيرة تهدّد وضعك الصحي معظمها نابع من توترات نفسية وعصبية.



الجدي

مهنيًا: وجود كوكب المشتري الى جانب الزهرة ما قدي يعني علاقة ناشئة أوفكرة واضحة عن علاقة جديدة تتبلور.

عاطفيًا: العلاقة ببعض النساء مهمة جدًا وربما تقوم بعمل مشترك سري مع إحداهن أو تعمل وسط تكتم شديد من أجل أمر تعلنه لاحقًا.

صحيًا: احزم والشريك والأصدقاء حقائبكم وانطلقوا في رحلة إلى الطبيعة والتخييم بضعة أيام.



الدلو

مهنيًا: تتعرض لخيبة أمل من زميل كنت تثق به جدًا، لكنك لا تلبث أن تقع في مشكلة مع محيطك.

عاطفيًا: شيء ما يخرج عن الروتين وتطرأ احداث استثنائية، حاول ان تصغي الى الشريك وان تستشيره.

صحيًا: قد تتلقى عرضًا او تحضّر لسفر او تسافر فجأة في هذه الاثناء لترتاح من مشاكلك العملية.



الحوت

مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن جديد وفرصة وطريق ترسمه لنفسك، وتتركّز عليك الأنظار بعد نيل مشروع لك موافقة أرباب العمل.

عاطفيًا: حاذر إثارة غيرة الشريك وكُن دقيقًا في حواراتك معه فإن أعصابه متوترة بعض الشيء بسبب مشكلة في عائلته.

صحيًا: التقلبات في المزاج سببها نفسي والضغط الذي تواجهه نتيجة الإرهاق في العمل.