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الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الإثنين 9 ديسمبر 2019

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 07:38 ص
جريدة الدستور
شيماء دهب
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2019، لجميع الأبراج الفلكية كالنحو التالي:

الحمل
مهنيًا: يحمل إليك هذا اليوم فرصًا مادية ومهنية جديدة، تُفتح أمامك الأبواب، وتركّز الاهتمام على شؤونك المنزلية والعائلية.
عاطفيًا: تحرّك واتخذ قرارًا بتحسين وضعك العاطفي، وإذا كنت وحيدًا تفرح بازدهار العلاقة، ولن تعاني الوحدة بعد اليوم.
صحيًا: كُن حذرًا وانتبه لصحتك وصحة الزوج أو الزوجة، قد تقلق بسبب ما يخصّ أحد المقرّبين.

الثور
مهنيًا: الوعود كثيرة وغنية، وفرص جيدة لمشروع خلاق أو إبداعي، وإمكانات كبيرة تحصل عليها.
عاطفيًا: كل شيء بينك وبين الحبيب على ما يرام، لا تفسح في المجال أمام الآخرين ليدخلوا على خط الانسجام بينكما.
صحيًا: الانتباه إلى نوعية الطعام يخفف الكثير من المشكلات الصحية المزعجة.

الجوزاء
مهنيًا: تضطر إلى القيام بعمليات تصحيح وإصلاح وتغيير أو بيع بعض الممتلكات التي لم تعد تصلح لشيء.
عاطفيًا: يخفّ اليوم قليلًا الوهج العاطفي الذي عرفته فتسارع إلى معرفة السبب.
صحيًا: تمنَّ لنفسك ما تتمناه للآخرين من صحة جيدة وعافية ونشاط وحيوية.

السرطان
مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن فترة من النقاشات أو العقود الموقّعة والاتفاقات المثمرة، بعدما توصلت إلى فرض شروطك.
عاطفيًا: يحمل هذا اليوم بعض الاعتبارات الجديدة والظروف الاستثنائية في المجال العاطفي.
صحيًا: لا تتسرع في الحكم على البرنامج الغذائي الذي تتبعه، النتائج الإيجابية تظهر قريبًا.

الأسد
مهنيًا: يحذّرك هذا اليوم من انفصال أو خلاف أو عقد يفسخ، وبالمقابل قد توقّع عقدًا آخر أو تبدأ مسيرة جديدة من النجاحات الكبيرة.
عاطفيًا: في هذا اليوم تكون اكثر تأفّفًا وتململًا في حياتك العاطفية بسبب أمور مستجدة أزعجتك.
صحيًا: ممارسة الألعاب التثقيفية مع الآخرين تسلي وتعيدك إلى أيام راحة البال.

العذراء
مهنيًا: في هذا اليوم فرص مهنية ومادية كثيرة متاحة أمامك، ودراما تطال بعض الأصدقاء، أو إرث تحصل عليه.
عاطفيًا: يتحدث هذا اليوم عن حب رائع وعن غرام في أثناء سفر أو دراسة ينتهي بارتباط جدي هذه المرة.
صحيًا: لا تخرج من البيت بلا فطور، فهو مضرّ للمعدة ويسبب مشاكل على المدى المنظور.

الميزان
مهنيًا: فرص كثيرة وارتباط وسفر، أو علاقة مهمة ببعض المراجع الأجنبية أو الغربية التي تدهشها قدرتك على طرح المواضيع ومناقشتها منطقيًا.
عاطفيًا: نسبة التوافق عالية مع الشريك، وقد تزول الأجواء المشحونة أو المتنافرة بينكما.
صحيًا: مفاجآت الوضع الصحي كثيرة، وبعضها قد يكون خطرًا جدًا بسبب الإهمال.

العقرب
مهنيًا: يشهد هذا اليوم تحركات غير معهودة من قبل أحد الزملاء، فيكون بمثابة تحذير لك من المشاكل التي قد تقض مضجعك.
عاطفيًا: يوم عاطفي جيد وفرص نادرة، وتسعى مع الشريك للخروج من محيطكما وعاداتكما المتأصلة للتعرف إلى عالم واسع.
صحيًا: امنح نفسك المزيد من الراحة لتستعيد عافيتك وصفاءك الذهني.

القوس
مهنيًا: يفتح لك الحظ غير باب واسع ويقدّم لك غير فرصة مناسبة لتحسين وضعك المهني والترقي بغية تولي المنصب الذي يليق بك.
عاطفيًا: الجوّ ملائم للحوار الغني بالعواطف الجياشة والتفهّم وباستطاعك مناقشة مواضيع مهمّة اليوم.
صحيًا: أخطار كثيرة تهدّد وضعك الصحي معظمها نابع من توترات نفسية وعصبية.

الجدي
مهنيًا: وجود كوكب المشتري الى جانب الزهرة ما قدي يعني علاقة ناشئة أوفكرة واضحة عن علاقة جديدة تتبلور.
عاطفيًا: العلاقة ببعض النساء مهمة جدًا وربما تقوم بعمل مشترك سري مع إحداهن أو تعمل وسط تكتم شديد من أجل أمر تعلنه لاحقًا.
صحيًا: احزم والشريك والأصدقاء حقائبكم وانطلقوا في رحلة إلى الطبيعة والتخييم بضعة أيام.

الدلو
مهنيًا: تتعرض لخيبة أمل من زميل كنت تثق به جدًا، لكنك لا تلبث أن تقع في مشكلة مع محيطك.
عاطفيًا: شيء ما يخرج عن الروتين وتطرأ احداث استثنائية، حاول ان تصغي الى الشريك وان تستشيره.
صحيًا: قد تتلقى عرضًا او تحضّر لسفر او تسافر فجأة في هذه الاثناء لترتاح من مشاكلك العملية.

الحوت
مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن جديد وفرصة وطريق ترسمه لنفسك، وتتركّز عليك الأنظار بعد نيل مشروع لك موافقة أرباب العمل.
عاطفيًا: حاذر إثارة غيرة الشريك وكُن دقيقًا في حواراتك معه فإن أعصابه متوترة بعض الشيء بسبب مشكلة في عائلته.
صحيًا: التقلبات في المزاج سببها نفسي والضغط الذي تواجهه نتيجة الإرهاق في العمل.

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