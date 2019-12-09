حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الإثنين 9 ديسمبر 2019
الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 07:38 ص
شيماء دهبطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2019، لجميع الأبراج الفلكية كالنحو التالي:
الحمل
مهنيًا: يحمل إليك هذا اليوم فرصًا مادية ومهنية جديدة، تُفتح أمامك الأبواب، وتركّز الاهتمام على شؤونك المنزلية والعائلية.
عاطفيًا: تحرّك واتخذ قرارًا بتحسين وضعك العاطفي، وإذا كنت وحيدًا تفرح بازدهار العلاقة، ولن تعاني الوحدة بعد اليوم.
صحيًا: كُن حذرًا وانتبه لصحتك وصحة الزوج أو الزوجة، قد تقلق بسبب ما يخصّ أحد المقرّبين.
الثور
مهنيًا: الوعود كثيرة وغنية، وفرص جيدة لمشروع خلاق أو إبداعي، وإمكانات كبيرة تحصل عليها.
عاطفيًا: كل شيء بينك وبين الحبيب على ما يرام، لا تفسح في المجال أمام الآخرين ليدخلوا على خط الانسجام بينكما.
صحيًا: الانتباه إلى نوعية الطعام يخفف الكثير من المشكلات الصحية المزعجة.
الجوزاء
مهنيًا: تضطر إلى القيام بعمليات تصحيح وإصلاح وتغيير أو بيع بعض الممتلكات التي لم تعد تصلح لشيء.
عاطفيًا: يخفّ اليوم قليلًا الوهج العاطفي الذي عرفته فتسارع إلى معرفة السبب.
صحيًا: تمنَّ لنفسك ما تتمناه للآخرين من صحة جيدة وعافية ونشاط وحيوية.
السرطان
مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن فترة من النقاشات أو العقود الموقّعة والاتفاقات المثمرة، بعدما توصلت إلى فرض شروطك.
عاطفيًا: يحمل هذا اليوم بعض الاعتبارات الجديدة والظروف الاستثنائية في المجال العاطفي.
صحيًا: لا تتسرع في الحكم على البرنامج الغذائي الذي تتبعه، النتائج الإيجابية تظهر قريبًا.
الأسد
مهنيًا: يحذّرك هذا اليوم من انفصال أو خلاف أو عقد يفسخ، وبالمقابل قد توقّع عقدًا آخر أو تبدأ مسيرة جديدة من النجاحات الكبيرة.
عاطفيًا: في هذا اليوم تكون اكثر تأفّفًا وتململًا في حياتك العاطفية بسبب أمور مستجدة أزعجتك.
صحيًا: ممارسة الألعاب التثقيفية مع الآخرين تسلي وتعيدك إلى أيام راحة البال.
العذراء
مهنيًا: في هذا اليوم فرص مهنية ومادية كثيرة متاحة أمامك، ودراما تطال بعض الأصدقاء، أو إرث تحصل عليه.
عاطفيًا: يتحدث هذا اليوم عن حب رائع وعن غرام في أثناء سفر أو دراسة ينتهي بارتباط جدي هذه المرة.
صحيًا: لا تخرج من البيت بلا فطور، فهو مضرّ للمعدة ويسبب مشاكل على المدى المنظور.
الميزان
مهنيًا: فرص كثيرة وارتباط وسفر، أو علاقة مهمة ببعض المراجع الأجنبية أو الغربية التي تدهشها قدرتك على طرح المواضيع ومناقشتها منطقيًا.
عاطفيًا: نسبة التوافق عالية مع الشريك، وقد تزول الأجواء المشحونة أو المتنافرة بينكما.
صحيًا: مفاجآت الوضع الصحي كثيرة، وبعضها قد يكون خطرًا جدًا بسبب الإهمال.
العقرب
مهنيًا: يشهد هذا اليوم تحركات غير معهودة من قبل أحد الزملاء، فيكون بمثابة تحذير لك من المشاكل التي قد تقض مضجعك.
عاطفيًا: يوم عاطفي جيد وفرص نادرة، وتسعى مع الشريك للخروج من محيطكما وعاداتكما المتأصلة للتعرف إلى عالم واسع.
صحيًا: امنح نفسك المزيد من الراحة لتستعيد عافيتك وصفاءك الذهني.
القوس
مهنيًا: يفتح لك الحظ غير باب واسع ويقدّم لك غير فرصة مناسبة لتحسين وضعك المهني والترقي بغية تولي المنصب الذي يليق بك.
عاطفيًا: الجوّ ملائم للحوار الغني بالعواطف الجياشة والتفهّم وباستطاعك مناقشة مواضيع مهمّة اليوم.
صحيًا: أخطار كثيرة تهدّد وضعك الصحي معظمها نابع من توترات نفسية وعصبية.
الجدي
مهنيًا: وجود كوكب المشتري الى جانب الزهرة ما قدي يعني علاقة ناشئة أوفكرة واضحة عن علاقة جديدة تتبلور.
عاطفيًا: العلاقة ببعض النساء مهمة جدًا وربما تقوم بعمل مشترك سري مع إحداهن أو تعمل وسط تكتم شديد من أجل أمر تعلنه لاحقًا.
صحيًا: احزم والشريك والأصدقاء حقائبكم وانطلقوا في رحلة إلى الطبيعة والتخييم بضعة أيام.
الدلو
مهنيًا: تتعرض لخيبة أمل من زميل كنت تثق به جدًا، لكنك لا تلبث أن تقع في مشكلة مع محيطك.
عاطفيًا: شيء ما يخرج عن الروتين وتطرأ احداث استثنائية، حاول ان تصغي الى الشريك وان تستشيره.
صحيًا: قد تتلقى عرضًا او تحضّر لسفر او تسافر فجأة في هذه الاثناء لترتاح من مشاكلك العملية.
الحوت
مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن جديد وفرصة وطريق ترسمه لنفسك، وتتركّز عليك الأنظار بعد نيل مشروع لك موافقة أرباب العمل.
عاطفيًا: حاذر إثارة غيرة الشريك وكُن دقيقًا في حواراتك معه فإن أعصابه متوترة بعض الشيء بسبب مشكلة في عائلته.
صحيًا: التقلبات في المزاج سببها نفسي والضغط الذي تواجهه نتيجة الإرهاق في العمل.
الحمل
مهنيًا: يحمل إليك هذا اليوم فرصًا مادية ومهنية جديدة، تُفتح أمامك الأبواب، وتركّز الاهتمام على شؤونك المنزلية والعائلية.
عاطفيًا: تحرّك واتخذ قرارًا بتحسين وضعك العاطفي، وإذا كنت وحيدًا تفرح بازدهار العلاقة، ولن تعاني الوحدة بعد اليوم.
صحيًا: كُن حذرًا وانتبه لصحتك وصحة الزوج أو الزوجة، قد تقلق بسبب ما يخصّ أحد المقرّبين.
الثور
مهنيًا: الوعود كثيرة وغنية، وفرص جيدة لمشروع خلاق أو إبداعي، وإمكانات كبيرة تحصل عليها.
عاطفيًا: كل شيء بينك وبين الحبيب على ما يرام، لا تفسح في المجال أمام الآخرين ليدخلوا على خط الانسجام بينكما.
صحيًا: الانتباه إلى نوعية الطعام يخفف الكثير من المشكلات الصحية المزعجة.
الجوزاء
مهنيًا: تضطر إلى القيام بعمليات تصحيح وإصلاح وتغيير أو بيع بعض الممتلكات التي لم تعد تصلح لشيء.
عاطفيًا: يخفّ اليوم قليلًا الوهج العاطفي الذي عرفته فتسارع إلى معرفة السبب.
صحيًا: تمنَّ لنفسك ما تتمناه للآخرين من صحة جيدة وعافية ونشاط وحيوية.
السرطان
مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن فترة من النقاشات أو العقود الموقّعة والاتفاقات المثمرة، بعدما توصلت إلى فرض شروطك.
عاطفيًا: يحمل هذا اليوم بعض الاعتبارات الجديدة والظروف الاستثنائية في المجال العاطفي.
صحيًا: لا تتسرع في الحكم على البرنامج الغذائي الذي تتبعه، النتائج الإيجابية تظهر قريبًا.
الأسد
مهنيًا: يحذّرك هذا اليوم من انفصال أو خلاف أو عقد يفسخ، وبالمقابل قد توقّع عقدًا آخر أو تبدأ مسيرة جديدة من النجاحات الكبيرة.
عاطفيًا: في هذا اليوم تكون اكثر تأفّفًا وتململًا في حياتك العاطفية بسبب أمور مستجدة أزعجتك.
صحيًا: ممارسة الألعاب التثقيفية مع الآخرين تسلي وتعيدك إلى أيام راحة البال.
العذراء
مهنيًا: في هذا اليوم فرص مهنية ومادية كثيرة متاحة أمامك، ودراما تطال بعض الأصدقاء، أو إرث تحصل عليه.
عاطفيًا: يتحدث هذا اليوم عن حب رائع وعن غرام في أثناء سفر أو دراسة ينتهي بارتباط جدي هذه المرة.
صحيًا: لا تخرج من البيت بلا فطور، فهو مضرّ للمعدة ويسبب مشاكل على المدى المنظور.
الميزان
مهنيًا: فرص كثيرة وارتباط وسفر، أو علاقة مهمة ببعض المراجع الأجنبية أو الغربية التي تدهشها قدرتك على طرح المواضيع ومناقشتها منطقيًا.
عاطفيًا: نسبة التوافق عالية مع الشريك، وقد تزول الأجواء المشحونة أو المتنافرة بينكما.
صحيًا: مفاجآت الوضع الصحي كثيرة، وبعضها قد يكون خطرًا جدًا بسبب الإهمال.
العقرب
مهنيًا: يشهد هذا اليوم تحركات غير معهودة من قبل أحد الزملاء، فيكون بمثابة تحذير لك من المشاكل التي قد تقض مضجعك.
عاطفيًا: يوم عاطفي جيد وفرص نادرة، وتسعى مع الشريك للخروج من محيطكما وعاداتكما المتأصلة للتعرف إلى عالم واسع.
صحيًا: امنح نفسك المزيد من الراحة لتستعيد عافيتك وصفاءك الذهني.
القوس
مهنيًا: يفتح لك الحظ غير باب واسع ويقدّم لك غير فرصة مناسبة لتحسين وضعك المهني والترقي بغية تولي المنصب الذي يليق بك.
عاطفيًا: الجوّ ملائم للحوار الغني بالعواطف الجياشة والتفهّم وباستطاعك مناقشة مواضيع مهمّة اليوم.
صحيًا: أخطار كثيرة تهدّد وضعك الصحي معظمها نابع من توترات نفسية وعصبية.
الجدي
مهنيًا: وجود كوكب المشتري الى جانب الزهرة ما قدي يعني علاقة ناشئة أوفكرة واضحة عن علاقة جديدة تتبلور.
عاطفيًا: العلاقة ببعض النساء مهمة جدًا وربما تقوم بعمل مشترك سري مع إحداهن أو تعمل وسط تكتم شديد من أجل أمر تعلنه لاحقًا.
صحيًا: احزم والشريك والأصدقاء حقائبكم وانطلقوا في رحلة إلى الطبيعة والتخييم بضعة أيام.
الدلو
مهنيًا: تتعرض لخيبة أمل من زميل كنت تثق به جدًا، لكنك لا تلبث أن تقع في مشكلة مع محيطك.
عاطفيًا: شيء ما يخرج عن الروتين وتطرأ احداث استثنائية، حاول ان تصغي الى الشريك وان تستشيره.
صحيًا: قد تتلقى عرضًا او تحضّر لسفر او تسافر فجأة في هذه الاثناء لترتاح من مشاكلك العملية.
الحوت
مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن جديد وفرصة وطريق ترسمه لنفسك، وتتركّز عليك الأنظار بعد نيل مشروع لك موافقة أرباب العمل.
عاطفيًا: حاذر إثارة غيرة الشريك وكُن دقيقًا في حواراتك معه فإن أعصابه متوترة بعض الشيء بسبب مشكلة في عائلته.
صحيًا: التقلبات في المزاج سببها نفسي والضغط الذي تواجهه نتيجة الإرهاق في العمل.