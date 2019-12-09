ترامب: أجبرت أعضاء الناتو على إنفاق 530 مليار دولار سنويا

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أنه أجبر أعضاء حلف شمال الأطلنطي "ناتو" على المشاركة بأكثر من 500 مليار دولار سنويا في نفقات الحلف مقابل تقليل إسهامات الولايات المتحدة.



وقال "ترامب"، في بيان مساء اليوم الأحد عبر حسابه على موقع "تويتر": "لقد دفعت دول حلف شمال الأطلسي إلى دفع 530 مليار دولار في السنة، وقللت من الولايات المتحدة".



واستنكر الرئيس الأمريكي سخرية وسائل الإعلام التي وصفها بـ"المزيفة" من جهوده في هذا الشأن.



والتقى قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الأربعاء الماضي في بريطانيا، واتفقوا على أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يواصل تهديد الدول الأعضاء ونص الإعلان الختامي على أن الناتو يظل الأساس للدفاع الجماعي والمنصة الأساسية للمشاورات والقرارات الأمنية بين الحلفاء.