جمارك أرقين تحبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة

تمكن رجال الجمارك باللجنة الأولى بمنفذ أرقين بمحافظة أسوان، برئاسة أحمد الصاوي مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لأحكام قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.



وبناءً على مذكرة مشتركة من الرائد إسلام حرز الله بإدارة البحث الجنائي، وياسر السيد بإدارة الأمن الجمركى مفادها اعتزام الراكب "ع. ع. ع" سوداني الجنسية قادم من الخرطوم تهريب كمية من الهواتف المحمولة.



وبالعرض على أحمد الصاوي مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة مكونة من: هشام علي وأحمد الطيب وأحمد جبريل مأمورى التفتيش بمعاونة كل من نصر الدين رضوان ومحمد ابراهيم، لتفتيش أمتعة الراكب الشخصية، فتبين وجود 17 هاتف محمول ماركة آيفون أحدث الإصدارات و5 هواتف محمولة ماركة أوبو (oppo) مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه الشخصية.



وقرر أحمد جعفر عطيتو مدير عام الإدارة العامة لجمارك أسوان اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 44 لسنة 2019.