"الهجرة" تتابع حادث الاعتداء على طالب مصري في الكويت

تواصلت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع أسرة الشاب المصري "م.ك" ٢٢ عاما، طالب بالفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية، في استجابة سريعة لما ورد للوزارة من أنباء بتعرضه للاعتداء من قِبل شخصين بالضرب بسبب خلاف مروري في منطقة السالمية بالكويت.



وأعربت وزارة الهجرة لأسرة الشاب المصري عن أسفها لما حدث لنجلهم، وطمأنتهم بأن السلطات الكويتية قامت بالتحريات والإجراءات اللازمة وتكثيف البحث للقبض على مرتكبي الحادث وتقديمهم للمحاكمة.



وقالت الوزارة إن السفارة المصرية في الكويت تتابع الأمر عن كثب أولا بأول، مشيرة إلى أن ممثلًا عن السفارة المصرية زار الشاب في مستشفى مبارك الكبير التي يتلقى بها العلاج، مؤكدة أنه يتلقى الرعاية الصحية اللازمة والفائقة حتى يتم شفاءه.



ومن جانبهما، قدما والدة ووالد الشاب الشكر للسفيرة نبيلة مكرم على تواصلها معهما، مؤكدين أن نجلهم يتلقى كافة أوجه الرعاية الفائقة من المسئولين بالمستشفى، معربين عن سعادتهم لشعورهم بأن وطنهم مهتم لشأنهم وشأن نجلهما.



ووجهت وزيرة الهجرة الشكر للسلطات الكويتية على سرعة متابعة الحادث وثقتها في قدرة وزارة الداخلية على ضبط الجناة، معبرة عن تقديرها للمستشفي لما يقدمه من رعاية للشاب المصري.



وكانت وزارة الهجرة تلقت أنباء بتعرض مواطن مصري مقيم في دولة الكويت إلى حادث؛ حيث اعتدى عليه شخصان بالضرب بسبب خلاف مروري في منطقة السالمية الكويتية، ما أدى إلى إصابته ثم لاذا بالفرار، ونقل الشاب المصري إلى مستشفى مبارك الكبير لتلقي العلاج اللازم، وتكثف الأجهزة الأمنية الكويتية مجهوداتها للقبض على الجناة.