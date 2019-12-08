"المسيخ الدجال".. كيف تاجر أردوغان بالإسلام دوليًا؟

وصف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالمسيخ الدجال، قائلًا إنه يصدر نفسه على أنه حامي حمى الإسلام، ويجد من ينافقه ويهلل له مثل الإعلامي الإخواني معتز مطر.



وأشار "الباز"، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"، إلى أن أردوغان قال في رسالة موجهة للعالم: "لا تقولوا إرهاب إسلامي، وإنما هناك قادة غير محترمين في دول محترمة يروجون لهذه المسألة".



وعقب "الباز"، قائلًا: "أنت تدوس على كل القيم التي يرسخها الإسلام، بتقول ليس في ديننا من يضرب خدك الأيمن فأدر له الأيسر، لأن مش مفروض يضربك على خدك أصلا، وأنت في سوريا ضربت الأيمن والأيسر وقتلت الناس".



وأردف: "بيتاجر بالدين دوليًا، قرأ القرآن في افتتاح مسجد في بريطانيا، لكسب ود عدد كبير من المهووسين".



وأشار "الباز" إلى أن خطر أردوغان لم يتوقف على احتلاله سوريا، وإنما بالاتفاقية الباطلة التي وقعها مع فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فهو يشكل خطر على الأمن القومي المصري، لأنه سيزود حكومة طرابلس والمليشيات الموجودة بها بالسلاح، لهذا لا يجب أن نأمن لما يحدث.



وأردف الباز: "لدينا جيش قوي يقدر في أي لحظة يدفع أي ضرر، لكننا أمام مشكلة كبيرة".