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الثقافة

بعد فتح باب التسجيل.. كل ما تريد معرفته عن "أنا متطوع" بمعرض الكتاب

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 10:00 م
جريدة الدستور
آلاء حسن
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أعلن برنامج "أنا متطوع" بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، فتح باب التسجيل في البرنامج، الذي يقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة الثقافة والهيئة المصرية العامة للكتاب، ويستمر الاشتراك حتى يوم الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر الجاري.

ويتضمن البرنامج 4 لجان وهم:

1- التوثيق الإعلامي
المهمة الأساسية بها توثيق كل فعاليات المعرض والحفلات ويوميات الزائرين وتنقسم لـ4 مجالات (التصوير الفوتوغرافي – تصوير الفيديو – المونتاج – الكتابة والتوثيق الصحفى).

2- الاستعلامات والمعلومات
مهمتها توفير كافة المعلومات التى يحتاجها الزائر من سؤاله عن دور النشر الموجودة في الصالة أو الكتب الموجودة أو سؤاله عن كتاب أو ناشر معين، كذلك الفعاليات التي ينظمها المعرض يوميا.

3- الاستقبال.. توجيه الجمهور
تعتبر تلك اللجنة هي عصب المعرض.

4- المراسم والعلاقات العامة
يوجد في المعرض 12 قاعة، يقام بها فعاليات وندوات ولقاءات ثقافية، مهمة أعضاء اللجنة هي استقبال الضيوف وتوصيلهم للقاعة أو الاستراحة، فضلا عن الإشراف على القاعة ونظامها.

ومن المقرر إقامة المقابلات الشخصية خلال أيام السبت والأحد والإثنين 21 و22 و23 ديسمبر الجاري، وافتتاح البرنامج سيكون يوم 29 من الشهر ذاته، وبعد ختام المعرض ستقام حفلة كبيرة لتكريم المشاركين بشكل لائق وتسليمهم الشهادات والإعلان عن جوائز (أفضل متطوع – أفضل قائد – أفضل فريق).

يشار إلى أن "أنا متطوع" برنامج تطوعى تم تأسيسه فى الأساس لخدمة زوار المعرض فى عام 2018، لكن خلال عام 2019 توسع وشمل مهاما جديدة فى إدارة المعرض، حيث أصبح الشباب يشاركون فى إدارة المعرض داخليا وخارجيا وأصبحوا جزءا من صناعة القرار والحدث داخل إدارة الحدث الخمسينى.

وتنطلق الدورة الواحدة والخمسين من معرض الكتاب، خلال الفترة من 22 يناير وحتى 4 فبراير 2020، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية في القاهرة الجديدة، ويستضيف المعرض خلال تلك الدورة جمهورية السنغال ضيف الشرف، وشخصية العالم المفكر الراحل جمال حمدان.

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