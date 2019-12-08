بسمة وهبة تحتفل بعيد ميلاد ابنتها (صور)

احتفلت الإعلامية بسمة وهبة، وزوجها البرلماني علاء عابد، بعيد ميلاد ابنتهما خديجة، ونشرت صورًا من الاحتفال عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".



وعلقت بسمة وهبة، على الصور قائلة: "كبرت بنوتي الحلوة وتمت الـ١٢ العيال كبرت أنا مش مصدقة إن دي بنتي اللي كنت بحضر لها الرضعة من كام سنة الله يحميكي يا حبيبتي ويحرسك يا رب وأعيش لما أشوفك عروسة بالطرحة".



واختارت بسمة وهبة، لابنتها قالب تورتة على شكل أدوات تجميل، وحصدت الصور على العديد من التعليقات التي هنأتها بعيد ميلادها.



يذكر أن بسمة وهبة، لها ثلاثة أولاد هم: "عبدالرحمن، وعبدالعزيز من زوجها الأول أسامة السيد، وخديجة من زوجها الحالي علاء عابد".