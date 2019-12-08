بشأن الحج.. مباحثات رسمية بين السعودية وإيران في مكة

أجرى وزير الحج والعمرة السعودي محمد صالح بن طاهر بنتن، مباحثات مع رئيس منظمة الحج والزيارة الإيراني الدكتور علي رضا رشيديان بشأن الترتبات الخاصة بالحجاج الإيراني.



جاء ذلك خلال استقبال بنتن في مكتبه بمكة المكرمة اليوم، رشيديان والوفد المرافق له، في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1441هـ، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".



وبحث الجانبان عددا من الموضوعات ذات العلاقة بشئون الحجاج الإيرانيين، ثم عُقد اجتماع رسمي لمناقشة الترتيبات والاستعدادات لخدمة حجاج إيران بموسم حج 1441هـ.



ووقع الجانبان اتفاقية ترتيبات شئون الحج لموسم حج 1441هـ وتنظم قدوم الحجاج من إيران والخدمات المقدمة لهم عبر الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج خلال فترة تواجدهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.



من جانبه أكد وزير الحج والعمرة حرص واهتمام حكومة الممكلة على تيسير كافة الأمور لحجاج بيت الله الحرام وتيسير قدومهم من كافة أنحاء العالم، معربا عن شكره وتقديره للحجاج الإيرانيين على تعاونهم خلال موسم حج العام الماضي والتزامهم بالتفرغ للعبادة والسكينة والسلم، مؤكدًا أن الوزارة أنهت الترتيبات الخاصة للحجاج الإيرانيين لموسم حج هذا العام.



من جهته أعرب رئيس منظمة الحج والزيارة الإيراني عن شكره وتقديره لوزير الحج والعمرة على حسن الاستقبال والضيافة، معربًا عن تمنياته بنجاح موسم حج هذا العام كما كان في الأعوام السابقة.