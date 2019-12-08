رئيس أركان جيش السودان يتسلم رسالة خاصة من نظيره الإماراتي

تسلم رئيس هيئة أركان الجيش السوداني الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، اليوم الأحد، رسالة خطية من نظيره الإماراتي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات التعاون العسكري وسبل تعزيزها.



وأوضحت وزارة الدفاع السودانية في بيان مساء اليوم الأحد، أن الرسالة تسلمها رئيس الأركان محمد عثمان الحسين بمكتبه بالخرطوم اليوم من قبل العقيد الركن عبيد أحمد المحرزي الملحق العسكري بسفارة الإمارات بالسودان.



وأشار البيان إلى أن الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي قائد الجيش الإماراتي يصل إلى الخرطوم، يوم الثلاثاء، في زيارة رسمية في ذات الإطار لتطوير العلاقات بين البلدين والدفع بها إلى آفاق أرحب.