أحلام لـ كارول سماحة: جمهور السعودية يستاهل صوتك

طلبت الفنانة الإماراتية أحلام، من المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، استضافة الفنانة اللبنانية كارول سماحة، في موسم الرياض.



وعبرت الفنانة كارول سماحة، عن امتنانها بما قامت به أحلام، في تغريدة قائلة: "أنتِ المختلفة.. صادقة وطيبة.. وأحلى ما في صفاتك إنك أحلام.. أحبك".



وردت عليها الفنانة أحلام قائلة: "يستاهل جمهور السعودية الذواق أن يسمع صوتك العظيم يا أيقونة لبنان الجميل.. كلنا بنحبك وننتظرك وبإذن الله أكون أول الحاضرين كارول سماحة".



وكان عدد من الفنانين قد ثمن خطوة أحلام، وطلبها حضور الفنانة كارول سماحة لموسم الرياض ومنهم الفنانة المصرية أنغام.