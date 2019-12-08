اجتماع ثلاثي بـ"التموين" لمناقشة مشاكل تجار كفر الشيخ

عقد حاتم عبدالغفار، رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ اجتماعًا ثلاثيًا اليوم مع أحمد المهدي، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية ومحمد الدهشان مسئول قطاع الغاز فى وزارة التموين والتجارة الداخلية بمقر الوزارة.



وقال رئيس الغرفة، إن الاجتماع ناقش مشاكل تجار كفر الشيخ، خاصة محابس الأنابيب التالفة الموجودة فى محطة تعبئة دسوق وبلطيم لأسطوانات الغاز.



كما استعراض الاجتماع تشكيل اللجنة التى طالب مجلس إدارة الغرفة بتشكيلها لفحص المبالغ التى ربطها على التجار البدّالين التموينيين التى طالبت بتشكليها الغرفة فى اجتماع مجلس إدارتها السابق، وكذلك مذكرة الغرفة بشأن مستحقات أصحاب المخابز ووضع ضوابط للتفويض البنكى.



وأفاد رئيس الغرفة بأن المسئولين أكدوا أن تلك المطالب تحت الدراسة بمكتب الوزير.