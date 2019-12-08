البابا فرنسيس يعين كردينالا فلبينيا في منصب عالمي بالفاتيكان

عين البابا فرنسيس، اليوم الأحد، الكردينال الفلبيني لويس أنطونيو تاجلي في منصب عالمي كبير بالفاتيكان في خطوة من المرجح أن تزيد فرص انتخابه بابا للفاتيكان يوما ما.



وقال الفاتيكان إن تاجلي كبير أساقفة مانيلا (62 عاما)، سينتقل إلى روما بعد تعيينه رئيسا لمجمع تبشير الشعوب الذي يشرف على عمل الكنيسة الكاثوليكية في كثير من الدول النامية.



وتردد اسم تاجلي الذي يتمتع بشعبية في بلاده وفي العالم الكاثوليكي في الماضي كمرشح محتمل لمنصب البابا بما في ذلك في الاجتماع السري الذي انتخب البابا فرنسيس عام 2013.



ويتيح البابا لتاجلي من خلال نقله إلى الفاتيكان فرصة اكتساب خبرة في قلب الإدارة المركزية للكنيسة مما يصقل مؤهلاته كمرشح لمنصب البابا في المستقبل.



وتاجلي تقدمي مثل البابا بالنسبة للقضايا الاجتماعية من الفقر إلى الهجرة ولديه خبرة عشرات السنين في الأعمال الرعوية كأسقف لمدينة إيموس الفلبينية ثم كبير أساقفة مانيلا.



ويعتنق نحو 80% من سكان الفلبين الكاثوليكية، وهي أكبر نسبة في دولة آسيوية.