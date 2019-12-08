الشعر الطويل موضة تسريحات فى فصل الشتاء

الشعر الطويل موضة تسريحات الشعر في الشتاء، ويتمثل في الأشكال الواضحة والحواف الحادة والتموجات الخفيفة والناعمة.



وقالت الرابطة الألمانية لمصففي الشعر: إن التسريحات العصرية تمتاز بالشعر الطويل، الذي يصل إلى الكتف، وتوحي مثل هذه التسريحات بالجرأة والإغراء في الوقت نفسه.



وأضاف، مصفف الشعر الألماني ينس داجنه، أن ذلك ينطبق على الرجل أيضا؛ إذ يزداد الاتجاه نحو الشعر الطويل أو الطويل جدا والمجعد.



وأوضح، أن الشارب ما زال يحظى بأهمية كبيرة في التسريحات العصرية، لكن موضة ألوان الباستيل اختفت، وظهرت بدلا منها درجات الألوان الطبيعية اللامعة.



وتابع: "بشكل عام تمتاز تسريحات الشعر خلال فصل الشتاء بالأشكال الواضحة مع تنويعات خفيفة في التصفيف".