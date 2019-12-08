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السجيني: يوجد تأخير وابتزاز في الشهر العقاري بالإسكندرية (فيديو)

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 09:36 م
السجيني
السجيني
سناء إسماعيل
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كشف أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل الجلسة التي عقدها البرلمان بشأن تحديث منظومة الشهر العقاري.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "محافظة الإسكندرية بشكل خاص تعاني من مشكلات بشأن خدمات الشهر العقاري، وتسجيل الوحدات السكنية، تحديث منظومة الشهر العقاري يحتاج إلى عقول وإرادة، وهذا ينطبق على كل المحافظات".

واضاف: "البرلمان يسعى إلى مواجهة المشكلات التراكمية، ورئيس البرلمان أكد أنه آن الأوان للتصدي لملف تطوير الشهر العقاري، والمواطن قد يستغرق اليوم بأكمله بالشهر العقاري بالإسكندرية كي يستخرج توكيل، وهو ما يؤدي إلى الخضوع إلى ابتزاز الأشخاص الجالسة على أرصفة الشهر العقاري لإنهاء الإجراءات مقابل أتعاب".

وأشار إلى أن الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، لفت إلى أن الشهر العقاري في عدد من الدول تابع لوزارة التخطيط أو مجلس الوزراء، وأنه منح الحكومة مهلة 15 يومًا، كونه يسعى دائما إلى أن تكون العلاقة تكاملة وليست صدامية.

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