على سعدة يكتب.. الأيدى المرتعشة بين قانونى الإيجار





العائلات المصرية القديمة فى العشرينيات كانت تؤمن بالترابط الأسرى، فكان من يبنى بيتًا يحرص على بناء بعض الشقق لأبنائه فى نفس العقار، ثم يقوم بتأجيرها للغير إلى أن يكبر أبناؤه فينتهى الإيجار ويسكن أبناؤه إلى جواره فى نفس العقار، إلى أن جاءت ثورة يوليو ٥٢ وقضت على الملكية والملاك.

فقط فى مصر يرى المستأجر أنه المالك والوريث الوحيد للوحدة التى يقطنها مقابل جنيهات زهيدة لا تتعدى أصابع اليد الواحدة، يدفعها للمالك المقهور شهريًا فى حماية قانون جائر تم تطبيقه على الأراضى الزراعية والوحدات السكنية وغير السكنية منذ خمسينيات القرن الماضى بكل ما فيه من تضارب وتعارض مع أحكام الدستور.

تعديلات قانون الإيجار القديم تعانى الأمرين فى مجلس النواب دون صدور قانون بتطبيقها. فبينما يرى رئيس المجلس تطبيق القانون على الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، نجد أن الأغلبية البرلمانية ترى تطبيقه على الأشخاص الاعتبارية فقط، مما أدى إلى تأجيل إصدار تعديلات القانون كالعادة إلى أجل غير مسمى، ليظل التعديل الذى تنتظره الملايين حبيسًا فى الأدراج رغم الوعود الرنانة للمجلس طوال الأربع سنوات الماضية.

تقنين المدة الإيجارية للأراضى الزراعية تم تطبيقه مراعاة لحقوق الملاك ورفع الظلم عنهم، أما الوحدات السكنية فما زالت الأيدى مرتعشة، وما زلنا نرى المستأجر فى أرقى الأحياء السكنية ينزل من مسكنه المؤجر مرتديًا ملابسه الشيك، مشعلًا السيجار الكوبى الفاخر ليركب سيارته الفارهة، بينما يرمقه مالك العقار بنظرات كلها حقد وغل. فالجنيهات القليلة التى يجمعها شهريًا من كل سكان عمارته لا تكفى أجرة البواب وما زالت أملاكه المستعمرة بسكانها تئن انتظارًا لعدالة القانون حتى يتمكن من إيجاد سكن مناسب لأبنائه الذين اضطروا للسكن معه، وربما يضطر أحفاده أيضًا لذلك إلى أن تكف أيدى النواب الموقرين عن الارتعاش.

.. وللحديث بقية.

