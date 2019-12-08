محمود خليل يكتب: معالم فى طريق «السلفية الجهادية»





لم يكن حسن البنا مفكرًا أو منظرًا أو باحثًا فى التاريخ الإسلامى أو مفسرًا القرآن الكريم، لذلك لا تكاد تظفر فى كتاباته القليلة ببناء معرفى يتعلق بتحديد مفهوم السلفية وكيفية استعادتها فى الواقع المعاش. فمثل أى مؤسس جماعة أو تنظيم انصرف الهم الأكبر للرجل إلى تجنيد الأتباع وتربيتهم، ليصبحوا أدوات لتحقيق مشروعه فى إحداث تحول داخل المجتمع المصرى يمكنه ويمكن جماعة الإخوان من حكم البلاد. الطريق الأبرز الذى اعتمده حسن البنا لتحقيق أهدافه هو طريق التربية والإعداد، فتلك هى الوسيلة التى ارتأى أنها السبيل الأنجح لإعادة هيكلة الفرد، ثم الأسرة، ثم المجتمع، ثم الدولة، لكن فى كل الأحوال يبقى أن حسن البنا هو أول من حاول ترجمة الرؤية السلفية فى الارتداد بالدولة إلى عصر النبوة ترجمة حركية.

ومهما حقق «التجنيد التنظيمى» من نجاحات، فإنه يبقى قاصرًا كأداة يمكن أن تؤدى إلى تحول تلقائى كامل داخل المجتمع ليصبح محكومًا بأفكار الجماعة ومناهجها. فأتباعه مهما كثروا يبقون قلة إذا قيسوا إلى التعداد العام للمجتمع. ولا يصبح أمام أصحاب التنظيمات فى مواجهة ذلك سوى التفكير فى الانقضاض على السلطة. ومهما قيل عن أن حسن البنا لم يكن يؤمن بالثورة وأن جماعة الإخوان لم تعتمد التغيير القسرى ضمن مناهجها فى العمل، إلا أن وقائع التاريخ تكذب كلًا من حسن البنا والجماعة، وتدلل على فروق حادة بين الخطاب والسلوك.

فى أحد مؤتمرات الإخوان فى الأربعينيات أنشأ حسن البنا يقول: «وأما الثورة فلا يفكر الإخوان المسلمون فيها، ولا يعتمدون عليها، ولا يؤمنون بنفعها ونتائجها». هكذا كان يردد حسن البنا على مستوى الخطاب، لكن على مستوى الفعل أو السلوك كان الأمر جدّ مختلف. فمن المعلوم بالضرورة أن «البنا» صنع «الخاص» ونسقت جماعته مع تنظيم الضباط الأحرار قبل حركة الضباط فى ٢٣ يوليو ١٩٥٢، وكان من بين ضباط التنظيم من ينتمى بشكل صريح إلى جماعة الإخوان مثل عبدالمنعم عبدالرءوف. ومن المعلوم أيضًا أن ثمة مهام معينة أوكلت إلى الإخوان المسلمين حتى تتمكن حركة الضباط من النجاح، كان أخطرها تكليف أعضاء النظام الخاص بتأمين طريق الإسماعيلية وعدم السماح للقوات البريطانية الرابضة بقاعدة القنال بالتحرك إلى القاهرة لحظة إقدام الضباط على ما انتووه. وقد حكيت لك قبل الآن عن العلاقة التى ربطت العديد من أعضاء تنظيم الضباط الأحرار بحسن البنا، وذكرت لك أن بعضهم- بمن فى ذلك جمال عبدالناصر- التقوا سيد قطب فى منزله بحلوان، وكان «قطب» المدنى الوحيد الذى شارك فى اجتماعات الضباط الأحرار بعد نجاح حركتهم. وبإمكانك أن تكتشف المفارقة بين القول والفعل من جديد عند مراجعة أحداث ثورة يناير ٢٠١١. فقد أعلنت الجماعة عن رفضها المشاركة فيها فى البداية، وعندما جدت أحداث على الأرض خلال الأيام الأولى للثورة تحركت الإخوان بسرعة وأعلنت عن المشاركة، بل وركبت الثورة نفسها.

امتازت شخصية حسن البنا بقدر وقدرة واضحة من المراوغة، وأحيانًا ما كان يلفها الغموض، وذلك خلافًا لشخصية سيد قطب التى اتسمت بقدر واضح من الحدة والمباشرة والتناغم بين الأقوال والأفعال. وكان «قطب» أيضًا- خلافًا لحسن البنا- صاحب أفكار وتنظيرات وواضع خطط. قدّم سيد قطب طرحًا أكثر تحديدًا للفكرة السلفية وعيّن معالم الطريق الذى يمكن أن يسلكه أصحابها حتى يهبطوا بها من سماء التجريد إلى أرض الواقع الملموس والمعاش. آمن سيد قطب مثل من سبقوه بضرورة العودة إلى ما كان عليه السلف الصالح، لكنه لم يكتف بطرح الفكرة، بل قدم الحيثيات والإجراءات التى يمكن أن تحولها إلى واقع يمشى على قدمين. يقول سيد قطب فى مقدمة كتابه «معالم فى الطريق»: «لا يمكن للإسلام أن يؤدى دوره إلا أن يتمثل فى مجتمع أى أن يتمثل فى أمة. فالبشرية لا تسمع- وبخاصة فى هذا الزمان- إلى عقيدة مجردة، لا ترى مصداقها الواقعى فى حياة مشهودة. ووجود الأمة الإسلامية يعتبر قد انقطع منذ قرون كثيرة، ولا بد من إعادة وجود هذه الأمة لكى يؤدى الإسلام دوره المرتقب فى قيادة البشرية مرة أخرى». مثل كل السلفيين آمن سيد قطب بأن الإسلام أصبح غريبًا، وأن آخر هذه الأمة لن يصلح إلا بما صلح به أولها، لكنه خلافًا لمن سبقوه اجتهد فى وضع خطة لاستعادة الماضى وتمثيله فى الواقع المعاش، كما توسع أيضًا فى النظر إلى السلفية ولم ير فيها مجرد حل لإشكالية الضعف والتخلف الذى تعانى منه الأمة الإسلامية بل وجد فيها خلاصًا للبشرية كلها التى وصفها بأنها: «تقف على حافة الهاوية».

كان سيد قطب أيضًا أكثر جرأة فى وصف من يعيشون تحت مظلة «الإسلام الغريب». فكل فقهاء ومنظرى السلفية الذين سبقوه كانوا ينعتون المغتربين عن الإسلام- من وجهة نظرهم- بأصحاب البدع والضلالات، أما سيد قطب فلم ير فيهم أكثر من مسوخ أو نسخ معاصرة لمن وصفهم المولى عز وجل فى قرآنه الكريم بـ«الجاهلية». وإذا كان النص القرآنى حدد حكم الجاهلية فى الفترة التى سبقت بعثة النبى- صلى الله عليه وسلم- وشمول الإسلام الجزيرة العربية، وحدد الجاهلية فى «الحكم» «أفحكم الجاهلية يبغون»، ولم يدمغ بها عموم البشر الذين عاشوا فى ذلك الوقت، فقد توسع سيد قطب فى تمديد مظلة الجاهلية لتشمل عموم البشر، وحدد مفهومها بقوله: «الجاهلية تقوم على أساس الاعتداء على سلطان الله فى الأرض وعلى أخص خصائص الألوهية وهى الحاكمية، إنها تسند الحاكمية إلى البشر، فتجعل بعضهم لبعض أربابًا، لا فى الصورة البدائية الساذجة التى عرفتها الجاهلية الأولى، ولكن فى ادعاء حق وضع التصورات والقيم والشرائع والقوانين والأنظمة والأوضاع، بمعزل عن منهج الله للحياة، وفيما لم يأذن له الله».

كان سيد قطب فى هذا الطرح أسيرًا لما قال به المفسرون وما أسقطوه على الآية الكريمة «أفحكم الجاهلية يبغون» من معانٍ لا يحتملها معناها المباشر ولا سياقها. فالمسألة لا تنصرف هنا إلى الحكم بمعناه التشريعى، وإنما إلى تبنى سنن وقيم غير إسلامية كانت شائعة فى المجتمع الجاهلى، مثل وأد البنات والربا وقتل النفس بغير الحق وما شابه ذلك، مما لا تقتضيه الحكمة التى تجلل إيمان المسلم. ولو تأمل أى قارئ السطر الأخير الذى أورده «ابن كثير» عند تفسير هذه الآية الكريمة، والذى ينقل فيه حديث النبى الذى يقول «أبغض الناس إلى الله عز وجل من يبتغى فى الإسلام سنة الجاهلية وطالب دم امرئ بغير حق ليريق دمه» لفهم المراد بحكم الجاهلية، وأنه يشير إلى السنن التى سادت المجتمع العربى قبل بعثة النبى، صلى الله عليه وسلم. وكلمة الحكم فى القرآن لا تحمل أى دلالات على التشريع أو سن القوانين كما فهم سيد قطب، بل تشير إلى الحكمة والقدرة على التمييز بين الخطأ والصواب والخير والشر والمعقول واللامعقول. وذلك هو معنى الحكم فى الآية الكريمة «وآتيناه الحكم صبيًا» أى القدرة على فهم كتاب الله وهو صبى، وكذلك معنى الحكم فى الآية الكريمة «ولما بلغ أشده آتيناه حكمًا وعلمًا»، حيث يشير إلى الفهم والعلم والقدرة على عقل الأشياء. فالحكم بمعناه المعاصر وصفه القرآن الكريم بالملك. فالمراد إذن بالحكم فى الآية الكريمة «أفحكم الجاهلية يبغون»، طريقة فهم الحياة والحكمة فى التمييز بين الخير والشر والحق والباطل والعدل والظلم وغير ذلك من قيم ومعانٍ.

الاستخلاص غير الدقيق الذى خرج به سيد قطب، وهو ينظر لمفهوم الجاهلية والوسائل التى تبناها لإعادة العالم إلى حظيرة السماء- بمن فى ذلك المسلمون الذين نعتهم هم الآخرين بالجاهلية- مثّل التمهيد الأكبر والأخطر للطريق إلى «السلفية الجهادية».

