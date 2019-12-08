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منوعات

السعودية تلغي مداخل العزاب في المطاعم

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 09:07 م
السعودية
السعودية
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ألغت وزارة الشؤون البلدية السعودية في إطار تسهيل وتطوير الشروط الفنية للمنشآت والمواقع العامة في البلاد، شرط وجود مدخل منفصل للعزاب وآخر للعائلات في المطاعم.

وشملت التسهيلات كذلك، شرط طول الواجهة، إضافة إلى السماح بعمل المطابخ في الأدوار العلوية، بشرط وضع كاميرات مراقبة مرتبطة بشاشات.

وذكر مصدر في الوزارة، أن الهدف من هذه التحديثات هو تحسين تجربة المستفيدين، ورفع الفرص الاستثمارية، وضبط التنمية العمرانية.

وسمحت الوزارة، زيادة عدد طوابق المباني المستخدمة في المدارس الخاصة إلى 3، بدلا من طابقين، وتحديد متر مربع لكل طالب، إضافة إلى إلغاء شرط المسافة بين المدارس.

وتضمنت اشتراطات المباني الصحية، تحديد مساحة 180 مترا مربعا لكل سرير في المستشفيات، وألا تقل عن 400 متر مربع للمجمعات الطبية.

ونصت تحديثات اشتراطات مراكز النقل وخدمات المركبات، على أن تكون في شارع لا يقل عرضه عن 20 مترا، وألا تقل مساحة نقل البضائع والحافلات عن 200 متر مربع لكل شاحنة، وتحديد 24 مترا مربعا لكل موقف سيارة أمام مكاتب التأجير، و15 مترا مربعا لكل موقف سيارة داخل مراكز إيواء السيارات.

واشتملت تحديثات اشتراطات المخازن والمستودعات على ألا تقل مساحتها عن 300 متر مربع، عكس السابق حيث كانت لا تقل عن ألفي متر مربع، وألا يقل ارتفاعها عن 8 أمتار، من دون تحديد الحد الأعلى، فيما تسمح الاشتراطات المحدثة بعمل المخازن داخل المدن، شريطة ألا تتجاوز مساحتها 150 مترا مربعا.

فيما تضمنت اشتراطات اللوحات الإعلانية والدعائية تطويرات للاشتراطات الفنية والمكانية التي كانت مقتصرة على المكانية سابقا، وتحديد أنواعها بـ29 نوعا، وتحديد أبعاد اللوحات والمسافات الآمنة.

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