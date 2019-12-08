ياسمين صبري تساند نسرين أمين: "مش قادرين يتخطوا إدمانهم"

ساندت الفنانة ياسمين صبري، زميلتها الفنانة نسرين أمين، بعد التصريحات التي قللت من مجهودها كممثلة من قبل المخرج محمد سامي.



وقالت ياسمين صبري، في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر": "هو إحنا عندنا كام نسرين أمين؟! معلش في ناس عايشة في الماضي ومش قادرين يتخطوا إدمانهم. انتي ست الستات".



وردت عليها نسرين أمين، قائلة: "غلابة الماضى يطاردهم.. انتى قمر ونجمة وشاطرة ومجتهدة وذوق ومحترمة ولطيفة وناجحة وكل حاجة حلوة".



وكان المخرج محمد سامي، قد قال في تصريحات صحفية: "نسرين اتهمتنى كدب إنى حذفت مشاهد لها من المسلسل علشان مى عمر، وإنى ضيّعت عليها فرصتها، هى نسرين أساسًا عملت إيه في الدراما المصرية من بعد (الأسطورة)؟، هى فاكرة نفسها نجمة دراما، نسرين هتفضل ممثلة درجة خامسة، دي إمكانياتها، وربنا خلق كل فنان عنده مستوى من الموهبة ودرجة معينة من الجمال".



وأضاف: "ياسمين صبري، ما بتعرفش تتكلم".