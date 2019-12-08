الباز: مصر لا تعمل بمبدأ "عيشني النهاردة وموتني بكرة"

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن حالة الثبات التي تتحرك بها الدولة المصرية، والإنجازات التي تحققها على الأصعدة كافة، يعطي رسالة رئيسية وهي أن مصر حكومة وشعبًا لا تواجه الأخطار الحالية فقط، ولكن تواجه تحديات المستقبل التي من الممكن أن تواجهنا.

وأوضح "الباز"، في برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن هناك بعض الأمثال الشعبية المتخلفة التي يجب أن نتخلص منها مثل: "عيشني النهادرة وموتني بكره، معلقًا: "متعيش النهاردة وبكرة".

واستكمل أن الدولة المصرية حاليًا لا تعمل وفقا لهذا المبدأ أو هذا المثل ولكنها تفكر في المستقبل.