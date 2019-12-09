الإثنين 09 ديسمبر 2019 الموافق 12 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

هواوى تستعد لإطلاق "Nova 5T"

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 02:21 ص
جريدة الدستور
طباعة
تستعد مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك بمصر لإطلاق هاتف "هواوي Nova 5T" الذي ينتمي لسلسلة هواتف "Nova" العالمية.

يأتي "هواوي Nova 5T" بنظام كاميرا خلفية رباعية العدسات مدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي المبتكرة مكونة من كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجا بكسل، وكاميرا بدقة 16 ميجا بكسل، وكاميراتنا بدقة 2 ميجا بكسل لكل واحدة.

كما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجا بكسل لتنتج صور سيلفي عالية الجودة والوضوح، ويتميز "هواوي Nova 5T" برقاقة معالج "Kirin 980" المتطورة من هواوي، المصنعة بتقنية 7 نانومتر والمزودة بوحدتي معالجة عصبية والتي توفر أداء فائق وكفاءة منقطعة النظير بالنسبة لفئة الهواتف فوق المتوسطة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هواوى تطلق هواتف Nova 3 بالأسواق المصرية

هواوي تطلق Nova 3 للحجز المُسبق في الأسواق المصرية

وفد يابانى يزور مصر لبحث الاستثمار المشترك.. نوفمبر المقبل

هواوي تطلق هاتف Nova 3 بنسختين أحمر وأزرق

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 10 ساعة

"لم يستثن إلا الطيور".. كيف سخر الإعلام التركي من ضرائب "أردوغان"

منذ حوالي 16 ساعة

تأجيل محاكمة زوجة شادى محمد بتهمة سرقة شقته

منذ حوالي 13 ساعة

ضربه والده.. طفل يتخلص من حياته بـ"الحبة القاتلة" في البحيرة

منذ حوالي 16 ساعة

رانيا يوسف عن ملابسها الجريئة: "ده الطبيعي بتاعي" (فيديو)

الصور

image description

تكريم "رغدة" بقصر السينما بحضور رجال الفن والإعلام

image description

بيراميدز يهزم نواذيبو بسداسية ويتربع على عرش مجموعته بالكونفدرالية

image description

الجيزة تسترد 23.5 ألف فدان من الأراضي المملوكة للدولة بالواحات

image description

إطلاق "وايت فراي داي" للترويج لمنتجات دمياط

image description

50.. صورة ترصد فوز الزمالك علي اول أغسطس الانجولى

الأكثر قراءة

انفراد.. أيمن نور يشتري فيلا في إسطنبول بـ1.3 مليون دولار (تسجيل صوتي)

أول تعليق من زوجة شادي الأمير بعد تسلم طفليها (فيديو)

انسداد الشرايين.. تفاصيل مرض علاء الشربيني

أحدث ظهور لـ صابرين "دون حجاب" (صور)

أيام زمان

الوجه الآخر لـ تحية كاريوكا.. «فضحت تحرش عبدالوهاب بها وشتمت أنيس منصور»

هكذا ظلم الرؤساء نجيب محفوظ.. مبارك غشه والسادات منعه من الكتابة

يوسف إدريس وأمل دنقل حاولا الانتحار.. وعالجا اكتئابهما بطريقة مبتكرة

خبايا علاقة أم كلثوم بالشيخ كشك.. كان من «سمّيعة الست» ثم هاجمها

نجم الساعة

الوجه الآخر لـ تحية كاريوكا.. «فضحت تحرش عبدالوهاب بها وشتمت أنيس منصور»

الصحة

تطور الجهاز الهضمي للرضيع وعلاقته بالأمراض

دراسة: صبغات الشعر تزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي

أفضل علاج للتخلص من مشاكل القولون نهائيا

دراسة: تنظيف الأسنان 3 مرات يوميًا يحسن صحة القلب

الرئيس نيوز

وزيرة الهجرة تطمئن على شاب مصري تعرض للاعتداء بـ"الساطور" في الكويت

اغتيال ناشط مدني ونجاة آخر وسط كربلاء

الرئاسة اللبنانية تؤجل الاستشارات النيابية لمدة أسبوع

لاعتراض والدته على إدمانه.. عاطل يحرق منزله وشقيقته

منوعات

"أثاث ثنائى اللغة".. أول معرض مصرى دنماركى بالمعادى (صور)

دراسة: الهواتف المحمولة تعرضكم لخطر جسدي كبير

أحبها في السجن والتقاها بعد 72 عاما

"يوتيوب" تصدر قائمة بأكثر الفيديوهات مشاهدة حول العالم خلال 2019

كشكول

محافظ الفيوم يشهد حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب مجمع التعليم التكنولوجي

"يعقوب" و "الباز" في احتفالات الجامعة البريطانية بيوم التخرج

وزيرة الهجرة تتواصل مع أسرة طالب مصري تعرض للاعتداء بالكويت

الجامعة الأمريكية تطلق المرحلة الثالثة من برنامج تدريب المعلمين بالفيوم

إسلام سياسي

"خلوة النبى".. سبعة أيام فى مملكة الصوفية بـ«غرداية الجزائرية»

بعد تحوله من الصوفية إلى السلفية..«شاب سودانى» يكفرأتباع الصوفية - فيديو

«الصوفية» تطالب المؤسسات الدينية بالتحرك لمواجهة ظاهرة الإنتحار

بحضور «مرشد العالمى للتصوف»..صوفية إندونيسيا تحتفل بمولد « عبدالقادر الجيلانى»

مقالات الرأي
د. منى حلمى
الفرق بين أخذ قرار الانتحار ولحظة تنفيذ القرار
مؤمن المحمدي
الجنيه والجبنة وضحك كالبكا
ماجد حبته
قطر فى منتدى المتوسط!
يوسف إدوارد
ليالي التنوع في فيينا (1)
المزيد

الثقافة

تعرف على شروط التقدم لجائزة فدوى طوقان فى الشعر

"الإنتاج الثقافي" ينفذ معرضا لفنون الخط العربي

تفاصيل برنامج "أنا متطوع" بمعرض الكتاب

الأربعاء.. إطلاق المنتدى الدولي حول الكتاب الرقمي الناطق في مصر

صفحتنا ع الفيس بوك