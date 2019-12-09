هواوى تستعد لإطلاق "Nova 5T"

تستعد مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك بمصر لإطلاق هاتف "هواوي Nova 5T" الذي ينتمي لسلسلة هواتف "Nova" العالمية.



يأتي "هواوي Nova 5T" بنظام كاميرا خلفية رباعية العدسات مدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي المبتكرة مكونة من كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجا بكسل، وكاميرا بدقة 16 ميجا بكسل، وكاميراتنا بدقة 2 ميجا بكسل لكل واحدة.



كما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجا بكسل لتنتج صور سيلفي عالية الجودة والوضوح، ويتميز "هواوي Nova 5T" برقاقة معالج "Kirin 980" المتطورة من هواوي، المصنعة بتقنية 7 نانومتر والمزودة بوحدتي معالجة عصبية والتي توفر أداء فائق وكفاءة منقطعة النظير بالنسبة لفئة الهواتف فوق المتوسطة.