انفراد.. أيمن نور يشتري فيلا في اسطنبول بـ1.3 مليون دولار (تسجيل صوتي)

انفرد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، بإذاعة تسجيل صوتي للهارب أيمن نور، وهو يتحدث عن مشكلة واجهته أثناء شرائه فيلا في إسطنبول بقيمة مليون و300 ألف دولار.



وعقب "الباز"، على التسجيل، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"، قائلًا: "هذه رسالة لشباب الإخوان في تركيا الذين طردوا من قناة الشرق، ولم يدفع لهم رواتبهم، أيمن نور يشتري فيلا بمليون و300 ألف دولار".