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اقتصاد

الاتصالات: 1.6 مليار دولار لتحديث البنية التحتية للإنترنت

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 02:20 ص
جريدة الدستور
طارق عتمان
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بدأت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في وضع إستراتيجية قومية لمشروعات الفايبر "الألياف الضوئية" في مصر خلال عام 2020، بعد توجيهات الرئيس السيسي بأهمية الانتهاء من البنية التحتية الرقمية للمشروعات القومية خلال فترة وجيزة.

وحقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نمو غير مسبوق في معدلات البني التحتية، حيث أكد الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات ذراع الحكومة التكنولوجي أن، الدولة ضخت نحو 1.6 مليار دولار في عملية تحديث البنية التحتية لخدمات الإنترنت بهدف زيادة سعات السنترالات المحلية والدولية وزيادة سرعات الانترنت ليصل متوسط السرعة نحو 20 ميجا بايت في الثانية خلال عام 2020.

وقال الدكتور حمدي الليثي نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات إن، خريطة المدن الذكية في مصر تحتوي على نحو 30 مدينة ذكية من الجيل الرابع بحلول عام 2050 جاري إنشاء نحو 14 مدينة منها خلال العشر سنوات المقبلة وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، مشيرا إلي أن هذه الخريطة تحتاج إلي إنشاء شبكات الفايبر العملاقة والتي تغطي 17 % من مساحة مصر مقارنة بنحو 7 % حاليا على أن تصل إلي نحو 25 % بنهاية عام 2050 بحسب الخطة.

وأكد الليثي أن، الرئيس السيسي قدر حجم محطات التقوية لشبكات المحمول بنحو 20 ألف محطة خلال إحدى الجلسات بمنتدى الاستثمار في إفريقيا، مشيرًا إلي أن الرئيس السيسي لديه استراتيجية واضحة نحو التوسع في البنى التحتية لتغطية هذه المدن بالإضافة إلي شبكة الطرق الجديدة التي تم إنشاؤها وجاري استكمالها.

وقال الليثي إن، عدد محطات التقوية في مصر لشركات المحمول الأربعة تتراوح بين 44 إلي 50 ألف محطة منذ انطلاق خدمات المحمول في مصر حتى الآن وأن إنشاء نحو 20 ألف محطة محمول أمر طبيعي للتوسع العمراني حيث إن عدد سكان مصر سيصل إلى نحو 150 مليون 2050 بحسب التقديرات الإحصائية للزيادة السكانية.

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