بدء تصوير"الفتوة" نهاية الأسبوع.. ويعرض بموسم رمضان

يبدأ المخرج حسين المنباوي، تصوير مسلسله الجديد" الفتوة" نهاية الأسبوع الحالي، بعد الانتهاء من البروفات النهائية للعمل استعدادًا لبدء التصوير.



ومن المقرر عرض المسلسل في سباق رمضان المقبل، حيث تدور أحداثه قبل 100 عام في حي الجمالية ويبرز العلاقات الإنسانية والاجتماعية بين أهل الحارة، في عمل يعيد المشاهدين إلى الحارة المصرية الأصيلة وعراقتها قبل قرن من الزمان.



والمسلسل بطولة ياسر جلال، ودياب، رياض الخولى، مي عمر، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، ماهر نصار، صفوة، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف هاني سرحان.



وكان آخر أعمال المنباوي مسلسل "لمس أكتاف"، الذي عرض في العام الماضي، تأليف هاني سرحان، بطولة فتحي عبدالوهاب، وحنان مطاوع، وإيمان العاصي، وكرم جابر، وكارولين خليل، وسمر مرسى، ومحمد عز، وخالد كمال، وشريف دسوقي.