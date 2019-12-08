موقف محرج لـ نوال الزغبي مع أحد معجبيها (فيديو)

تعرضت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، لموقف محرج، خلال التقاطها صورة تذكارية مع أحد الأطفال والتي حرصت على الاحتفال بعيد ميلاده بعد إخبار والدته بتاريخه.



وغنت نوال الزغبي له وطلبت منه التقاط صورة تذكارية معها وحاولت الجلوس أرضًا حتى تكون في نفس طول الطفل إلا أنها تعرضت للسقوط، وتجاوزت الأمر بالضحك مع المرافقين لها والذين حاول مساندتها للنهوض.



وكانت نوال الزغبي، قد أحيت مؤخرًا حفلًا غنائيًا في موسم الرياض، والذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، وشاركها في الحفل الفنان وليد الشامي، واختتمت الفنانة أنغام الحفل.