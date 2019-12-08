مشاجرة بين 4 طلاب وراء تهشم زجاج جرار قطار "شبين - 23 يوليو"

وقعت مشاجرة بين 4 طلاب بالمرحلة الثانوية داخل قطار فرعى (شبين 23 يوليو) حال توقف القطار على رصيف محطة عرب المحاجر بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية، نتج عنها حدوث بعض الأضرار لأحد جرارات القطار.



وبدأت الواقعة بنشوب خلافات داخل المدرسة بين الطلاب، وتطورت بالقطار، ثم نزولهم على شريط السكة الحديد وتراشقوا بالحجارة دون حدوث إصابات، ونتج عن ذلك شروخ بزجاج جرار القطار دون تعطل حركة سير القطار.



وتم ضبط 2 من أطراف المشاجرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ ضبط الآخرين.