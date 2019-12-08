انطلاق فعاليات الدورة السابعة من ملتقى "بكرة أحلى" (صور)

افتتح الدكتور فتحي عبدالوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، مساء اليوم الأحد، فعاليات الدورة السابعة من ملتقى "بكرة أحلى" لذوى الاحتياجات الخاصة، بمسرح مركز الهناجر للفنون.



وينظم الملتقى قطاع الصندوق بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، وقطاع الإنتاج الثقافى، ومن المقرر أن يستمر حتى 11 ديسمبر الجاري بكل من مسرح الهناجر، مركز طلعت حرب الثقافي ومركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.



وبدأ الحفل بافتتاح معرض للأعمال الفنية للمشاركين بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون، وأعقب ذلك بدء مراسم الحفل بقاعة المسرح بعرض فيلم تسجيلى عن الملتقى، وأعقب ذلك كلمة رئيس قطاع الصندوق موجهًا الشكر لكل القائمين على الملتقى وقطاعات وزارة الثقافة التي شاركت فيه، وأشار إلى أن ذوي الاحتياجات الخاصة هم مبعث للأمل والتفاؤل والإصرار على النجاح ومصدر للطاقة الإيجابية.



وأعقب ذلك الفقرات الفنية للمشاركين تضمنت: إلقاء شعر وحيد خالد "مصر"، عزف فلوت نيرة عصام "مصر"، استعراض غنائي سيد أنور "مصر"، دويتو غنائي بعنوان "يا سلام علي حبي وحبك" أداء رحمة ممدوح وعمر فرحان "مصر"، بالإضافة إلى إلقاء "قصيدة العمالقة" شعر شهاب خوجلي عثمان "السودان"، ثم جاءت فقرة كورال "فرقة نور" من الإسكندرية، ثم فقرة غنائية لسيف بن سليمان من سلطنة عمان، والمطرب السودانى عبدالمنعم الجيلانى، واختتم الحفل بأوبريت "اوعى تقارن بينى وبينك" من إنتاج مسرح الشمس، وتحت إشراف الفنانه وفاء الحكيم.



وحضر الحفل سفير دولة جيبوتى، المستشار الثقافى لدولة السودان، مستشار رئيس جمهورية جيبوتى لشئون الإعاقة، الدكتور راشد التيجانى سليمان أمين عام مجلس ذوى الإعاقة بالسودان، وعدد من الإعلاميين والفنانين.



ويشارك بالملتقى مبدعون من 6 دول عربية: "سلطنة عمان، الإمارات، السودان، لبنان، سوريا، الجزائر، ومصر"، في مجالات الفنون التشكيلية، المسرح، الاستعراض، الموسيقى والغناء، الشعر، القصة القصيرة، وبلغ عدد الأعمال التي شاركت في الملتقي 270 عملا في مجال الفنون التشكيلية، 5 فرق في مجال الغناء الجماعي، 18 مشاركًا في مجال الغناء الفردي، 8 مشاركين في مجال العزف المنفرد، 6 عروض في مجال المسرح، 8 عروض في مجال الاستعراض، و11 عملا في مجال الشعر والقصة القصيرة.