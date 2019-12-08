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فيلم جديد يرصد قصة حياة الراحل طلعت زكريا

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 08:46 م
طلعت زكريا
طلعت زكريا
سناء إسماعيل
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كشفت الفنانة إيمي طلعت زكريا، أنها تستعد خلال الفترة المقبلة لتقديم فيلم جديد عن حياة والدها الراحل الفنان طلعت زكريا.

وقالت خلال لقائها في برنامج "عرب وود"، والمُذاع عبر فضائية "روتانا": "الفكرة جاءت لها بسبب منشور انتشر عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حول أن والدها كان يحلم بشراء فيلا، وبعد تحقيق حلمه توفي مصابًا بالسرطان".

والفيلم يجسد فيه الفنان الشاب عمر طلعت زكريا، دور والده، والفيلم يحكي قصة حياة طلعت زكريا، قبل الشهرة وخلال دراسته في المعهد، رفقة الفنان أحمد آدم وعدد من النجوم وقصة هروبهم جميعًا قبل دفع إيجار الغرفة التي كانوا يسكنون فيها.

وعن وجود الفنانة هنا الزاهد، أكدت إيمي أنهم سيكونون موجودين في الفيلم حتى إن لم يكن لهم دور فيه، وذلك لأنهم كانوا موجودين معنا في الواقع بعد زواج والدها من والدتهم.

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