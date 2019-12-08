أحمد خالد موسى ينتهي من مونتاج "لص بغداد" منتصف ديسمبر الجاري

ينتهي المخرج أحمد خالد موسى، من عمليات مونتاج ومكساج فيلمه الجديد "لص بغداد"، منتصف شهر ديسمبر الجاري.



وقال "موسى"، إنه قرر تكثيف ساعات المونتاج والمكساج خلال الأيام المقبلة، مضيفا: "سيصبح العمل جاهزا للعرض خلال شهر يناير 2020".



كان الأبطال قد صوروا الأفيشات الخاصة بالفيلم، حيث تصدر كل ممثل الأفيش بمفرده، فضلًا عن أفيش "جماعي" والذي ضم كلا من محمد إمام، وفتحي عبدالوهاب، وأحمد العوضي، وأمينة خليل، وياسمين رئيس، ومحمد عبدالرحمن.



"لص بغداد" إخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سينرجي فيلمز، وبطولة محمد إمام، وفتحي عبدالوهاب، وياسمين رئيس، وأمينة خليل، ومحمد عبدالرحمن، وصلاح عبدالله، وأحمد رزق الذى يظهر كضيف شرف فى الأحداث، وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية.