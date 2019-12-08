افتتاح معرض المنتجات السيناوية في العريش

افتتحت رئيس مجلس إدارة جمعية حقوق المرأة السيناوية سوسن حجاب معرض المنتجات السيناوية بمقر الجمعية بالعريش.



قالت حجاب، في بيان الأحد، إنه شارك بالمعرض الذي يستمر لمدة أسبوع 25 عارضًا وعارضة من مديريات: التضامن الاجتماعي، والقوى العاملة، والزراعة، والتربية والتعليم، والصحة، إلى جانب نوادي المرأة، وعدد من الجمعيات الأهلية الشريكة والأسر المنتجة في المنازل وخاصة المرأة المعيلة.



أشارت إلى أن المعرض يضم منتجات بيئية وتراثية وصناعات غذائية متنوعة ما بين مشغولات سيناوية و"إكسسوارات" وجلود وأعمال تطريز وأشغال إبرة وخرز و"كيروشيه" ومفروشات وملابس، فضلا عن المنتجات الغذائية المصنعة داخل المنازل والخضر والفاكهة.



أضافت، أن المعرض يقام للعام العاشر على التوالي بمشاركة طيبة ومتواصلة مع شركاء النجاح في المحافظة من مديريات الخدمات ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.