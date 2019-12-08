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مصر

اتحاد الصناعات يشيد بالانفتاح الاقتصادي والاجتماعي للسعودية

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 08:26 م
محمد السويدي
محمد السويدي
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أشاد رئيس اتحاد الصناعات محمد السويدي، بالخطوات الكبيرة التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لتحقيق الانفتاح الاجتماعي والاقتصادي.

قال السويدي، خلال لقائه مع أعضاء الجانب السعودي في مجلس الأعمال المصري السعودي، الأحد، إن المملكة عملت على توفير كل المقومات الجاذبة للاستثمار حيث قدمت كل التسهيلات الخاصة بتوفير الأراضي والمصانع الجاهزة مع العمل على تقديم الخدمات الائتمانية بشكل جيد.

وأكد السويدي استعداد الاتحاد للتعاون المثمر مع الجانب السعودي، وذلك بهدف زيادة فرص ومجالات التعاون بين الجانبين، مشيرًا إلى أهمية عقد الزيارات واللقاءات التشاورية بين الجانبين، خاصة وأنها تفيد متخذي القرار في البلدين على اتخاذ إجراءات تذلل العقبات التي من الممكن أن تواجه المستثمرين.

كان محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات قد استقبل اليوم وبرفقته مجموعة من قيادات الاتحاد والغرف الصناعية الجانب السعودي في مجلس الأعمال المصري السعودي برئاسة السيد بندر بن محمد العامري.

وتأتي زيارة الجانب السعودي لاتحاد الصناعات المصرية استكمالا لما تم الاتفاق عليه خلال زيارة وفد الاتحاد لمجلس الغرف السعودية في شهر سبتمبر الماضي، حيث تم الاتفاق على التشاور الدائم فيما بين مجتمع الأعمال السعودي واتحاد الصناعات المصرية لبحث سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين سواء بجذب الاستثمارات من الجانبين للاستثمار في كل من الدولتين أو لزيادة حجم التبادل التجاري.

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