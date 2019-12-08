الأربعاء.. إطلاق المنتدى الدولي حول الكتاب الرقمي الناطق في مصر

تطلق الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور هشام عزمي، في العاشرة والنصف صباح يوم الأربعاء المقبل، المنتدى الدولي حول الكتاب الرقمي الناطق "ديزي" في مصر، بقاعة الندوات بدار الكتب المصرية بباب الخلق.



ويتضمن المنتدى جلستين؛ الأولى تحت عنوان "نحو تصديق مصر على معاهدة مراكش"، والثانية بعنوان "كتاب ديزي في مصر: ما بعد التصديق على معاهدة مراكش"، فضلا عن جلستين نقاشية وأخرى ختامية، ويختتم المنتدى بجولة بمتحف دار الكتب والوثائق القومية المصرية.



ومعاهدة مراكش اعتُمدت في 27 يونيو 2013 بمراكش، وهي جزء من مجموعة المعاهدات لحق المؤلف التي تديرها الويبو، ولهذه المعاهدة بُعد إنساني واضح يرمي إلى تنمية المجتمع، وهدفها الرئيسي هو السماح بتبادل نسخ قابلة للنفاذ من المصنفات المنشورة عبر الحدود الدولية، مما يتيح قدر أكبر من المصادر للمكفوفين وضعاف البصر، ويساعد في القضاء على النّسخ المكرر للمصادر. تضع المعاهدة أيضًا إطار عمل لإدخال تعديلات على قانون حق المؤلف على المستوى الوطني، وهو ما سيتيح أيضًا تبادل هذه المواد بين المؤسسات والأفراد داخل الدولة مع احترام حقوق الناشرين وغيرهم من أصحاب الحقوق في نفس الوقت، ودخلت المعاهدة حيز النفاذ في 30 ديسمبر 2016، وحتى يومنا هذا، صدّقت عليها 25 دولة تتمتع جميعها الآن بحق تبادل المصادر القابلة للنفاذ عبر الحدود.