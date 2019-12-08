أشهر فتاتين ملتصقتين في العالم

دخلت آبي وبريتاني هينسل عالم الشهرة في سن السادسة، عندما ظهرتا في حلقة من برنامج أوبرا وينفري في عام 1996.



وتعتبر الشقيقتان التوأم من أشهر التوائم الملتصقة في العالم، حيث تتشاركان جسديهما عند منطقة الجذع، وتتحكم كل منهما بجانب واحد من الجسم المشترك.

وتعلمت الشقيقتان العمل بمفردهما، والقيام بالأعمال والمهام اليومية، التي اعتقد الكثيرون أنهما لن تتمكنا من فعلها على الإطلاق. لكن الشقيقتين ظهرتا في برنامج خاص بهما، مؤكدتين أنهما تملكان روحين في جسد واحد.

ولدت الشقيقتان في 7 مارس 1990 في ولاية مينيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية، ولم يكن والداهما باتي ومايك يتوقعان إنجاب توأم في ذلك الوقت.

وعلى الرغم من توقعات الأطباء، بأن الشقيقتين لن تكتب لهما النجاة بعد الولادة، إلا أنهما خالفتا كل التوقعات، وعاشتا حتى التحقتا بالجامعة، وحصلتا على درجتين منفصلتين.

ووفقًا لمجلة تايم، ولدت الشقيقتان التوأم بخمسة أطراف، مع ذراع إضافي ينمو بين رأسيهما، ولكن تمت إزالتها في طفولتهما.

وعلى الرغم من أن والديهما ناقشا جميع الخيارات المتاحة مع الأطباء، إلا أنهما لم يفكرا مطلقًا في فصلهما، خوفًا من وفاتهما أو تعرضهما لإعاقة شديدة في حال خضعتا لعملية الفصل الخطيرة، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.