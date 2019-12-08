منة فضالي: لم أعتذر عن "ماكو" ولكن "همَّ اللي مشوني" (فيديو)

أكدت الفنانة منة فضالي، أنها لم تعتذر عن فيلم "ماكو" مثلما تحدث البعض خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن صناع العمل هم من فعلوا ذلك بطريقتهم غير المحترفة في التعامل معها.



وقالت "فضالي" خلال ندوتها بمؤسسة "الدستور"، إن علاقتها بمخرج العمل جيدة للغاية، ومع ذلك فالعمل كان حوله العديد من الأشياء غير الطبيعية التي جعلتها تصل لفكرة الابتعاد عن الفيلم.



وقالت، إنها أنفقت الكثير من الأموال الملابس والميك أب وغيرهما، من أجل العمل.



وتابعت: "تحدثوا معي حول العديد من الأوردرات الخاصة بتصوير مشاهدي، وقد وافقت على هذه المواعيد في البداية، لكنني فوجئت أنهم ألغوا هذه الأوردرات بدون أن يتحدثوا معي، وهذا أمر غير احترافي".



واختتمت: "أنا لم أعتذر عن العمل لكنهم تعاملوا معي بشكل غير جيد، بسبب المواعيد".