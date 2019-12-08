تجديد حبس صاحب شركة وشقيقه دشنا شركة لبث قنوات منافية للآداب

جدّد قاضي المعارضات حبس صاحب شركة وشقيقه، فى اتهامهما بإدارة شركة للقنوات الفضائية، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى اتهامهما بإنشاء وبث (18قناة) متنوعة و(18 قناة أخرى مخلة للآداب) وكذلك سرقة المحتوى الخاص ببعض القنوات الفضائية الأخرى والمشفرة.



كشفت التحريات الأمنية، عن قيام المتهمين بتسويق القنوات من خلال جهاز ريسيفر يتم تجميعه وتحميله بالأكواد الخاصة بتلك القنوات وبيعه بمبلغ 750 جنيها - تطبيق يتم تحميله على أجهزة الهواتف المحمولة مقابل مبلغ 180 جنيها) ويتم توزيع تلك المنتجات من خلال شركات الشحن وتحويل الأموال وقد بلغ عدد العملاء حوالى (4 آلاف عميل) داخل وخارج البلاد.



كما تم ضبط 6 موظفين "خدمة عملاء - دعم فنى" بالشركة، والأدوات والأجهزة المستخدمة، و(4) أجهزة كمبيوتر، وجهاز لاب توب تعمل كأجهزة استقبال إشارة من السيرفر الرئيسى خارج البلاد، و(2) جهاز سيرفر يستخدمان للتحكم فى بث القنوات للعملاء، ومجموعة من الهارد ديسك والفلاشات مُحمل عليها المحتوى المنسوخ والمقلد التى يتم بثها، وعدد من أجهزة الريسيفر، و2500) نظارة تستخدم لمشاهدة الأفلام ثلاثية الأبعاد، وكميات كبيرة من الملصقات الخاصة بالعلامة التجارية للشركة المشار إليها، وكميات كبيرة من أدوية التخسيس والمكملات الغذائية التى يتم الإعلان والترويج لها من خلال القناة، وكمية من إيصالات التحويلات المالية التى يتم تحويل تلك الأموال.