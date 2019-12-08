بهاء الدين محمد يوضح حقيقة هجومه على تامر حسني بعد دخوله موسوعة "جينيس"

أوضح الشاعر بهاء الدين محمد، حقيقة هجومه على الفنان تامر حسني، بعد دخوله موسوعة جينيس ريكورد" العالمية كأفضل فنان مؤثر في العالم، بعد منشوره عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك".



وقال بهاء الدين محمد، في تصريحات خاصة لـ "ET بالعربي": "إن البوست الذي نشره عبر حسابه في فيسبوك لم يكن هجومًا أو تقليلًا من تامر حسني بل هو سوء فهم".



وأكد أنه لم ينتقد تامر حسني كشخصية، ولكنه أنتقد كل من ليس له دراية بالجائزة، وقال أنه "لا يوجد أصلا جائزة بهذا الاسم، في الموسوعة، صحيت من النوم لاقيت تامر حسني، أكثر فنان مؤثر وملهم في العالم كله، فهذا جهل مني بعدم معرفتي بتلك الجائزة، وبإنه عدى كل نجوم العالم".



وتوقع أن جماهير تامر حسني، هم الذين صرحوا بأنه مرشح لهذه الجائزة، ولكنه تفاجئ بأن تامر حسني هو الذي صرح بذلك وعليه أن يتحمل مسؤلية إعلانه".



وأشاد بهاء، بتامر حسني وقال إنه "فنان موهوب، وربنا يوفقه ويحقق إنجازات أكثر".



وأضاف: "اللي دخل التاريخ دخل خلاص.. وصعب جدًا التاريخ يفتح صفحاته تاني إلا بعد 20 سنة، وأول صفحة في كتاب التاريخ خلال ال 20 سنة الماضية يكتب فيها أسم عمرو دياب كمطرب، ويكتب في أول صفحة أيضا اسمي الشاعر بهاء الدين محمد، ولا نقاش بعد ذلك".