تجديد حبس متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يومًا

جددت النيابة العامة حبس متهمين بالانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة، 15 يوما احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهما بمعرفة النيابة العامة فى القضية.



ووجهت النيابة إلى المتهمين "عبد النبي.أ"، و"صفوت.ر" تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، وتلقى تمويلات بغرض الإرهاب والمشاركة فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.