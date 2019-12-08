"الري" تكشف اَخر تطورات مفاوضات سد النهضة قبل اجتماع واشنطن

تحدث المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، عن اَخر تطورات مفاوضات سد النهضة، قبل انطلاق اجتماع مصر واثيوبيا والسودان في واشنطن غدًا، بحضور وزير الخزانة الأمريكية والبنك الدولي كمراقبين.



وقال "السباعي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج "حديث المساء"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الدول الثلاث قادرة على التوصل إلى اتفاق عادل، لافتًا إلى أن مفاوضات واشنطن تأتي ضمن سلسلة مشاورات للوصول الي نقاط توافق بحلول يناير 2020.



وأكد أن اجتماع واشنطن يأتي في إطار تقريب وجهات النظر في النقاط العالقة بشأن عدد سنوات ملء خزان سد النهضة، وذلك بحضور وزراء الري والموارد المائية والخارجية برعاية وزير الخزانة الأمريكية، وحضور البنك الدولي.