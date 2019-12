بعد وفاته.. 7 معلومات عن مغنى الراب الأمريكى جوس ورلد

على إثر إصابته بأزمة قلبية، توفى نجم الراب الأمريكي جوس ورلد، في مطار ميدواي بمدينة شيكاغو الأمريكية، وذلك عقب تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة داخل المطار قبل استقلاله لطائرة.



وعقب وفاته، يرصد "الدستور" أبرز المعلومات عن نجم الراب جوس ورلد.



1- جوس ورلد "Juice Wrld"، اسمه الحقيقي جراد أنتوني، من مواليد 2 ديسمبر 1998، في مدينة شيكاغو.

2- بدأ تطوير نفسه كفنان في السنة الأولى من المدرسة الثانوية.

3- وتم إصدار أول أغنية له "Forever"، على "SoundCloud" في عام 2015 تحت اسم "JuicetheKidd".

4- هو مغني الراب وكاتب أغاني أمريكي.

5- جراد اشتهر بأغانيه المنفردة والتي كانت أبرزها "All Girls Are the Same" و"Lucid Dreams"، والتي ساعدته في الحصول على الشهرة والنجومية.

6- في عام 2019، أطلق جراد أول ألبوم له هو رقم واحد على "Billboard 200".

7- انتشرت الأقاويل حوله بأن الفنان جوس ورلد تعاطى المخدرات منذ الصغر.