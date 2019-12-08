امرأة تخسر 25 كيلو من وزنها لتساعد ابنها

تمكنت امرأة بريطانية من خسارة عشرات الكيلوجرامات من وزنها خلال مدة وجيزة، بعد أن عانت من بطء في الحركة بسبب وزنها الزائد.

لم تكن جوان جريمو (35 عامًا) تقوى على السير أو النزول على السلالم بشكل سليم بسبب وزنها الزائد.

وعندما أصيب ابنها الصغير إليس بالشلل النصفي بسبب تشوه خلقي في الدماغ، قررت إجراء تغيير جذري في حياتها يتمثل في خسارة كمية كبيرة من الوزن، لتقديم الرعاية اللازمة له.

وقالت جوان متحدثة عن تجربتها: "كنت حزينة جدًا بسبب حالة طفلي، ولكني أيقنت بضرورة خسارة الوزن لأتحرك بسهولة تمكنني من الاعتناء بطفلي، وبالفعل قمت باللازم حتى أصبحت أكثر رشاقة".

واتبعت جوان حمية غذائية صارمة حيث اقتصرت على الوجبات الخفيفة في مارس 2019، وتمكنت من خسارة ما يقرب من 25 كيلوجرامًا في فترة لم تتجاوز الستة أشهر، وفق ما نقل موقع "ميترو" الإلكتروني.