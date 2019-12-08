رئيس "الشرقية للهوكي" يكشف سبب تحفظ فندق على حقائب اللاعبين

قال الدكتور مجدي عزت، رئيس نادي الشرقية للهوكي، إنه رفض دفع مستحقات فندق إقامة لاعبي الفريق لمدة 12 يوما، زاعما أن الجهة المنظمة واتحاد الهوكي هما المسؤولان عن دفعها.



وكانت إدارة الفندق سمحت للاعبي هوكي الشرقية بالمغادرة مع التحفظ على حقائبهم، والذهاب للعب نهائي بطولة الأندية الأفريقية للهوكي أمام سموحة، بعدما رفضت إدارة النادي سداد فواتير الإقامة.



ومن المقرر أن يشهد استاد جامعة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية، نهائي البطولة الأفريقية للهوكى بين "هوكي الشرقية" "رجال" أمام نظيره سموحة، ضمن البطولة التي تجري منافساتها فى الفترة من 1 حتى 8 من ديسمبر الجارى.



وكان سموحة، تأهل إلى النهائي عقب فوزه على فريق كادا ستارز النيجيرى بنتيجة 1 صفر، فى المباراة التى جمعت بين الفريقين أمس والتي أقيمت بمجمع ملاعب نادي القناة الرياضي، بينما تأهل هوكي الشرقية، عقب فوزه على فريق جيار الغاني بنتيجة 62.