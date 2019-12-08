الأحد 08 ديسمبر 2019 الموافق 11 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

6 نصائح لحماية الحقائب من الضياع أو التلف أثناء السفر

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 06:56 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
يعاني الكثير من المسافرين من مشكلة فقدان الأمتعة في المطارات والموانئ، مما قد يفسد عليهم متعة رحلتهم ويؤدي إلى إعاقة حركتهم لفترة من الوقت إلى حين العثور على الحقائب.
ومن هنا تبرز الحاجة إلى اتخاذ إجراءات معينة لحماية الأمتعة والحقائب، والحفاظ على سلامتها.. فيما يلي 6 نصائح لحماية الحقائب من الضياع أو التلف، أوردتها صحيفة إكسبرس البريطانية:
1- الانتهاء من إجراءات دخول المطار مبكرًا
يُنصح بالوصول إلى المطار والانتهاء من إجراءات الدخول في وقت مبكر لضمان عدم فقدان الحقائب، لأن معظم الأمتعة المفقودة عادة ما تعود لمن يقوم بتسجيل الدخول في اللحظات الأخيرة.
2- استخدم ملصق "قابل للكسر"
ينصح خبراء السفر بالطلب من موظفي المطار وضع علامة "قابل للكسر" على الأمتعة، لأنها حيلة تضمن حصول أمتعتك على عناية خاصة أثناء تحميلها ونقلها.
3- تجنب الإفراط في ملء الحقائب
حاول عدم تحميل الكثير من الأشياء في حقائبك لأنها تصبح ثقيلة، وهذا قد يؤدي إلى زيادة احتمال تكسرها عندما يقوم العمال بنقلها وتكديسها داخل الطائرة.
4- اختيار ألوان مميزة
يمكنك اختيار ألوان مميزة وفاقعة لحقيبتك، لكي تتمكن من تمييزها عن غيرها من الحقائب التي عادة ما تكون متشابهة.
5- استخدام غطاء واقٍ للحقائب
حاول وضع غطاء يقي حقيبتك من الخدوش، ويميزها عن غيرها من الحقائب.
6- تجنب وضع قفل على الحقيبة
تجنب وضع قفل على حقيبتك لأن ذلك قد يثير انتباه اللصوص أو بعض ضعفاء النفوس من العمال، ويعمدون إلى فتحها والعبث بمحتوياتها، لأن القفل قد يوحي بوجود أشياء ثمينة داخل الحقيبة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

ضربه والده.. طفل يتخلص من حياته بـ"الحبة القاتلة" في البحيرة

منذ حوالي 5 ساعات

3 مستندات مطلوبة لتوصيل الغاز الطبيعي بالتقسيط.. بـ30 جنيهًا

منذ حوالي 23 ساعة

أخطر 3 شائعات في حياة شريهان.. هل تزوجت جمال مبارك؟

منذ حوالي 8 ساعات

أحدث ظهور لـ صابرين "دون حجاب" (صور)

الصور

image description

الجيزة تسترد 23.5 ألف فدان من الأراضي المملوكة للدولة بالواحات

image description

إطلاق "وايت فراي داي" للترويج لمنتجات دمياط

image description

50.. صورة ترصد فوز الزمالك علي اول أغسطس الانجولى

image description

صور بطولة الجواد العربى لجمال الخيول الأصيلة

image description

صور حفل تتويج ملكة جمال المراهقات 2019

الأكثر قراءة

أول تعليق من زوجة شادي الأمير بعد تسلم طفليها (فيديو)

أحدث ظهور لـ صابرين "دون حجاب" (صور)

ضربه والده.. طفل يتخلص من حياته بـ"الحبة القاتلة" في البحيرة

"لم يستثن إلا الطيور".. كيف سخر الإعلام التركي من ضرائب "أردوغان"

أيام زمان

الوجه الآخر لـ تحية كاريوكا.. «فضحت تحرش عبد الوهاب بها وشتمت أنيس منصور»

هكذا ظلم الرؤساء نجيب محفوظ.. مبارك غشه والسادات منعه من الكتابة

يوسف إدريس وأمل دنقل حاولا الانتحار.. وعالجا اكتئابهما بطريقة مبتكرة

خبايا علاقة أم كلثوم بالشيخ كشك.. كان من «سمّيعة الست» ثم هاجمها

نجم الساعة

الوجه الآخر لـ تحية كاريوكا.. «فضحت تحرش عبد الوهاب بها وشتمت أنيس منصور»

الصحة

دراسة: تنظيف الأسنان 3 مرات يوميًا يحسن صحة القلب

دراسة تحذر من أثر التغيرات المناخية فى زيادة الأمراض

أهم التوابل لزيادة حرق السعرات وإنقاص الوزن

كلمات عليك تجنبها أمام الأطفال

الرئيس نيوز

تأبين نيابي وحكومي لـ"بدوي دسوقي" بالبرلمان

البرلمان يصوت على حالتين "إسقاط عضوية" قبل الانتخابات التكميلية

بالفيديو.. خريطة البرامج الجديدة على "إكسترا نيوز"

"النواب" يوافق على تعديلات الهيئات الشبابية ويحليها لمجلس الدولة

منوعات

امرأة تخسر 25 كيلو من وزنها لتساعد ابنها

6 نصائح لحماية الحقائب من الضياع أو التلف أثناء السفر

"ناسا": التحام مركبة "دراجون" مع محطة الفضاء الدولية

عدد ساعات النوم الصحي حسب العمر

كشكول

جامعة سوهاج تحل أزمة المواصلات للطلاب

تمهيدًا لتطبيقها.. دورات تدريبية لطلاب الأزهر على الامتحان الإلكترونى

ننشر جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول بالفيوم

بالأسماء.. ننشر نتيجة مسابقة القرأن الكريم بقنا الأزهرية

إسلام سياسي

بحضور «مرشد العالمى للتصوف»..صوفية إندونيسيا تحتفل بمولد « عبدالقادر الجيلانى»

هجوم سلفي على الداعية فوزي السعيد بعد وفاته

عاصم عبدالماجد يهاجم قادة الإخوان ويشبههم بـ"كفار قريش"

مفاجأة.. مقتل حراس "البغدادي" جزء من لعبة

مقالات الرأي
يوسف إدوارد
ليالي التنوع في فيينا (1)
ماجد حبته
فالصو.. اسم على مسمى!
د.أحمد الخميسى
مهلن.. ولاكـن.. إلى متا؟
ماجد حبته
الموساد وتاجر الجنس الأمريكى
المزيد

الثقافة

كلية اللغة والإعلام تشارك في مهرجان السرد الإبداعي للأفلام القصيرة بدبي

"التنسيق الحضاري" يدرج أدهم وانلي ضمن مشروع "عاش هنا"

"الناشرين المصريين": فتح باب الاشتراك في جائزة النشر التشجيعية

ملتقى الأقصر الدولي للتصوير يكرم أحمد نوار

صفحتنا ع الفيس بوك